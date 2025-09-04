Ortuño se compromete a abonar la deuda pendiente de 2024 que pone en riesgo las fiestas de Orihuela

Orihuela comenzó tras la época estival su tercer curso político de este mandato de PP y Vox celebrando el pleno de agosto este primer jueves de septiembre con una sesión marcada por las polémicas del verano: las ya clásicas quejas por la recogida de basuras y suciedad en las calles del municipio y las irregularidades en las facturas presentadas por las comisiones de fiestas de La Murada y Orihuela Costa.

La concejala de Festividades, que también es edil de RSU y Limpieza Viaria, Rocío Ortuño, reconoció que casi todas estas organizaciones no han tenido el dinero previamente, poniendo en riesgo las celebraciones: "Deben recibir antes la subvención y deben saber el dinero que van a tener. Hemos llegado tarde, sí, lo acepto, y pido perdón", sostuvo para a continuación avanzar que en breve se abonará el 20% pendiente de 2024 y el completo de este año, así como que se pondrán en marcha mecanismos para agilizar los trámites.

Lo hizo en el transcurso del debate de la moción conjunta de PSOE y Ciudadanos para lograr una planificación clara y un calendario fijo para las ayudas a las comisiones de fiestas, de forma que se garantice que las subvenciones lleguen a tiempo y con el asesoramiento necesario a barrios, pedanías y la Costa.

Esta moción, que fue rechazada por PP y Vox y que tuvo la abstención de Cambiemos, llegó dos días después de que la junta de gobierno local aprobara -en el noveno mes del año- las bases para la concesión de subvenciones de concurrencia competitiva destinadas a la organización de fiestas tradicionales y populares durante 2025, algo que la oposición tachó como una salida para responder precisamente a un texto que se había registrado la semana anterior.

Carolina Gracia, portavoz del PSOE, señaló que este año se ha producido el mayor retraso en la publicación de las bases, lo que ha generado "una gran incertidumbre, poniendo en riesgo la organización de los festejos y afectando negativamente a las comisiones, que se enfrentan a serias dificultades para poder planificar a tiempo".

Reclaman, dijo José Aix, portavoz de Ciudadanos, "algo tan básico como organización, un calendario claro, apoyo técnico y agilidad en los pagos. Sin ello, las fiestas de nuestros barrios están en serio peligro de desaparecer".

Además, sirvió para sacar a relucir "una bomba" en pleno verano, en palabras de Aix, como fue la dimisión de un asesor del PP al iniciarse un proceso de reintegro del dinero público que las entidades organizadoras de los actos festivos de 2024 en La Murada y el litoral validaron con facturas supuestamente falsas.

Según Gracia, "este año, debido a los conflictos internos que han afectado a dos comisiones de fiestas y que resultaron en la dimisión de un asesor del alcalde, las pedanías han sufrido retrasos en el pago del 20% de las ayudas para 2024. Esto ha generado aún más incertidumbre y problemas en las comisiones de fiestas que se ven afectadas por la falta de gestión".

Así, la socialista concluyó que la moción tenía un doble objetivo: "Por un lado, queremos evitar que Ortuño deje sin fiestas a las pedanías debido a su falta de gestión, que no ha sido capaz de ofrecer soluciones efectivas para resolver estos retrasos. Por otro lado, buscamos devolver la confianza en el Ayuntamiento, ya que no podemos seguir poniendo obstáculos a quienes, de manera altruista, trabajan para mantener vivas las fiestas populares de nuestros barrios".

Basuras y limpieza

En cambio, el pleno sí dio luz verde por unanimidad a una moción en la que Cambiemos exige al gobierno local la puesta en marcha inmediata de un plan de baldeo de calles, así como la limpieza y el mantenimiento periódico de los contenedores en la ciudad, Costa y pedanías.

La falta de limpieza viaria y de baldeo es una de las reivindicaciones y principales motivos de queja por parte de los ciudadanos de Orihuela desde hace años. En este caso, Ortuño insistió en que el bipartito ha estado trabajando dese el minuto uno por su mejora. A su juicio, "se va por el buen camino", aunque reconoció que es un proceso lento.

En este punto, Isidro Grao, del PSOE, insistió en que este servicio "no es un lujo, sino un derecho", mientras que Luisa Boné (Cs) afirmó que ha sido "el peor verano de la historia" en cuanto a recogida de basuras y limpieza de playas, aludiendo a que se ha tardado mucho en retirar los secadores de algas. Gonzalo Montoya, edil de Vox, apeló al plan local de residuos como hoja de ruta.

Plenos

La oposición también puso de relieve el desapego de los ciudadanos de la Costa hacia el Ayuntamiento. En este sentido, Grao defendió una moción que recordaba que desde septiembre de 2022 se debe celebrar al menos un pleno por semestre en la sede municipal del litoral en Playa Flamenca en base al artículo 16 del Reglamento Orgánico del Pleno y sus Comisiones y con el objetivo de "acercar la administración a todos los ciudadanos del municipio".

Esta modificación en el reglamento que obliga a esa convocatoria fue propuesta por Cambiemos y aprobada entonces por el gobierno de coalición del PSOE y Ciudadanos, que gestionó el Ayuntamiento en aquel tramo final del mandato 2019-2023. PP y Vox, en aquel momento en la oposición, se abstuvieron.

En esta ocasión, la moción se aprobó con los votos de la oposición e incluso Vox, que dejó solo a su socio de gobierno, que votó en contra. Manuel Mestre (Vox), concejal de Costa, manifestó su "compromiso personal" de celebrar "un pleno antes de que finalice el año" no sin antes resaltar que hay dificultades técnicas para ello, ya que las instalaciones no cuentan con lo necesario. Así, explicó que ya ha encargado un presupuesto para solventarlo, al mismo tiempo que avanzó que podría realizarse en el Centro de Emergencias en vez de en la sede consistorial en Playa Flamenca. Sin embargo, según fuentes consultadas por este periódico, el PP, que ostenta la Concejalía de Seguridad Ciudadana, no ve con buenos ojos la propuesta de Mestre por razones de seguridad, ya que en este edificio hay armas.

Momento en el que Vox se une a la oposición con su voto / Información

Grao (PSOE) y Quique Montero (Cambiemos) animaron al equipo de gobierno a dejarse de excusas y dar la cara ante unos aguerridos vecinos que realizan múltiples preguntas en los plenos y que en su mayoría están organizados en la numerosa asociación Unidos por la Costa.

Coordinadores

La oposición, a cuenta de una moción de la formación naranja, exigió al equipo de gobierno que rinda cuentas sobre el trabajo que realizan los cuatro altos cargos de libre designación, que suponen un gasto de 400.000 euros en sueldos. En este sentido, recordaron que el propio decreto del alcalde instaba a realizar informes trimestrales y remitirlos a la Alcaldía y a la junta de gobierno, al tiempo que afearon "la urgencia de colocar a los suyos y dar sueldos a demanda, a modo de agencias de colocación, para pagar favores".

La moción fue rechazada con los votos en contra de PP y Vox, los mismos grupos que avalaron la aprobación del salario del gerente de la empresa municipal Orihuela Cultural, con una retribución de 50.000 euros fijos y la posibilidad de 10.000 más variables, que se suma al ya asignado a la gerencia de la sociedad municipal Servicio de Gestión Medioambiental de Orihuela (SGM) con un máximo de 80.000 euros (70.000 fijos).