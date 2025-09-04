Se podrá aparcar durante 12 horas por 0,99 euros en los parkings de Paseo del Mar de Torrevieja

El Ayuntamiento de Torrevieja y Telpark han cerrado un acuerdo para poner en marcha una campaña de descuentos en los parkings de Paseo del Mar, gestionados por la compañía en la ciudad con un total de 575 plazas. La promoción estará disponible del 8 al 30 de septiembre, ambos incluidos, y permitirá estacionar en estas instalaciones durante 12 horas por 0,99 euros, sin limitaciones horarias ni restricciones de día. La tarifa actual es de 1,90 euros de lunes a jueves y de 2,35 los viernes, sábados y domingos.

Los usuarios podrán beneficiarse del descuento mediante la adquisición de bonos de 5, 10 o 20 pases a través de la aplicación de Telpark, que, con más de 5,6 millones de usuarios, es la más utilizada y descargada en la Península Ibérica, según informaron este jueves la concejala de Desarrollo Económico y Sectores Productivos, Rosario Martínez; el responsable del Área Manager de Telpark, José Javier Aguilera; el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes (Apymeco), Jorge Almarcha, y el vicepresidente de la asociación, Pedro García.

Presentación de la campaña / Información

Una vez comprados, bastará con introducir la matrícula del vehículo para que se active automáticamente el sistema de acceso y salida mediante lectura digital, agilizando el proceso y eliminando pasos como la retirada de ticket o el pago manual. Además, se podrá cambiar la matrícula asociada al pase multipass con total flexibilidad.

Esta campaña incorpora además un beneficio adicional: un 30% de descuento en la carga de vehículos eléctricos para todos los usuarios que adquieran un pase multipass, aplicable hasta el 31 de diciembre en cualquier parking Telpark del país, que cuenta con más de 1.300 puntos de recarga eléctrica en España.

El Consistorio señaló que la iniciativa tiene como objetivo fomentar la economía local y facilitar el aparcamiento de residentes y visitantes en el centro de la ciudad, al tiempo que contribuye a reducir las emisiones derivadas de la búsqueda de estacionamiento y ofrece una solución flexible para quienes acuden a diario al centro por motivos laborales.

La edil subrayó a este medio que "la concejalía colabora con los que nos lo solicitan a través de Apymeco", en referencia a que este acuerdo se haya realizado con este operador privado y no otros.

