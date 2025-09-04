The Champion Burguer encara su recta final en Torrevieja con los últimos días del verano

The Champions Burger, que se autodenomina como el "festival gastronómico más grande del país" en busca la “Mejor hamburguesa de España”, entra en su recta final en Torrevieja y se prepara para recibir este fin de semana "una gran afluencia" de visitantes aprovechando los últimos días del verano.

Fin de semana

Desde este jueves, a partir de las 6 de la tarde, y de viernes a domingo, en horario de 12 del mediodía a 12 de la noche, los food trucks continuarán con sus "planchas encendidas para cocinar sus sorprendentes propuestas y conseguir ser las mejor valoradas por el público", señala la nota de prensa de la organización, que asegura que todo está pensado para los "amantes de la cocina gourmet".

Parque Antonio Soria

El parque Antonio Soria se ha convertido en "un auténtico paraíso foodie", ofreciendo a los visitantes la oportunidad de realizar un tour gastronómico "sin salir de Torrevieja". Cerca de 20 restaurantes están desplegando "sus creaciones más sorprendentes y es el público quien tiene la última palabra".

Según la organización, que progama este evento durante todo el año por toda la geografía española, la "competición" ha ido "en aumento día tras día y ahora alcanza su punto más intenso en el municipio, donde cada chef se supera a sí mismo y sorprende a los visitantes con hamburguesas creadas en exclusiva para el concurso".

Panorámica del recinto conciertos Antonio Soria que acoge The Champion Burger / INFORMACIÓN

"La respuesta de los asistentes está siendo masiva", con un éxito evidente de público pero con un máximo algo menor de lo esperado en función de las contrataciones de personal previstas.

Más calidad para otro modelo de comida rápida Panes brioche de tonalidades rosas, rojas o negras, glaseados o cubiertos de oro comestible -lo que no parece inspirado precisamente de la gastronomía más rústica pero dan a la vista un resultado espectacular-; mermeladas de beicon y de cecina, jamón ibérico dulce, mayonesa de tuétano casera, yema de huevo tostada y trufada; chédar rojo madurado o versiones con coles y cacahuete asiático. Están dentro de la interminable lista de ingredientes que uno se puede encontrar en la oferta de los restaurantes montados en food trucks. Todo aderezado con un despliegue de salsas "con toque secreto" e ingredientes generosos en toneladas de azúcares y sales -solo recomendables para una ocasión única-,y en la que destaca una calidad de la materia prima de la hamburguesa, la carne. Que sabrá a buen seguro a cocina gourmet, sobre todo, si se compara con los "filetes" estándar de lo que sirven las grandes cadenas de comida rápida, que -reconozcámoslo- presentan un aspecto, como mínimo, inquietante. En The Champion Burger todo está medido para el consumo, que la experiencia sea satisfactoria (y a ser posible) adictiva. Destinado a un público familiar y al grupo de amigos y amigas adolescente y juvenil que lo va a documentar todo en instagram y tik tok a golpe de móvil. Y precedido por una campaña de difusión de los influencers más populares: no tienen que afanarse mucho. No le ponen ni un pero a cualquiera de las especialidades -en algún caso con un concepto sui generis de lo que es innovador o exótico-, y a las que se suman hamburguesas de pollo, patatas, salsas y postres a la americana inundados de "toppings" Si no se conoce, a primera vista, en el recinto da la impresión que todo es igual con un amplísimo espacio central para adquirir la bebida y para degustar las hamburguesas, constantemente atendido por personal que barre, o retira y limpia las mesas. Luego están los matices y la investigación del público de cada una de las hamburguesas. Y las colas. Aunque se suelen resolver relativamente pronto. Hay que ir preparado. El precio medio de las hamburguesas es de 12 euros sin bebida. Una recomendación: estacionar sin complicarse en el enorme aparcamiento del recinto de Antonio Soria, donde se instala los viernes el mercadillo, junto a la feria de atracciones. Se accede desde la rotonda situada al final de la avenida de Delfina Viudes. Y para los poco experimentados: hay que hacerse con el mayor número de servilletas posible antes de hincarle el diente a la hamburguesa.

Más allá de la propuesta gastronómica, el festival se ha convertido "en un lugar de encuentro" donde se mezcla ocio y buen ambiente, "transformando cada visita en una vivencia que muchos comparten en redes sociales como un plan perfecto para despedir el verano". Son numerosos los asistentes que regresan varios días seguidos para probar nuevas hamburguesas, comparar sabores y dejarse sorprender por las creaciones de los chefs.

El público tiene un papel decisivo y votar es muy sencillo. Solo hay que escanear el código QR impreso en el ticket que se entrega al realizar el pedido y valorar la hamburguesa según el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad.

La emoción se mantendrá hasta el último día. Las tres propuestas mejor valoradas serán las ganadoras de la edición de The Champions Burger en Torrevieja. El ganador se conocerá este fin de semana.