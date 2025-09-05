Consulta el programa de fiestas de Orihuela en honor a la Virgen de Monserrate

El Ayuntamiento de Orihuela ha avanzado el programa de las fiestas en honor a la Virgen de Monserrate, que se celebrarán desde este sábado hasta el día 21. Las concejalías de Festividades, Turismo y Cultura han trabajado conjuntamente con la Archicofradía para dar forma a una programación que une tradición, devoción y novedad, con el objetivo de que toda la ciudadanía y visitantes puedan disfrutar de las celebraciones en honor a la patrona de la ciudad.

Entre los actos más significativos de estas fiestas destaca la romería de la Virgen de Monserrate, que tendrá lugar este sábado a partir de las 21 horas, partiendo desde el santuario hasta la catedral.

El vicepresidente de la Archicofradía, Francisco Serna, ha subrayado que "los actos de este año tienen una novedad, y es que la romería va a ser jubilar".

Esa misma noche, a las 22 horas, se celebrará la tradicional serenata en la plaza de Ramón Sijé, que este año estará a cargo de la Unión Lírica Orcelitana junto con la soprano Carmen Muñoz, una artista de gran relevancia en la zona, con un concierto que se centrará en la lírica, la zarzuela y la copla.

Presentación de la programación / Información

El día 7, la catedral acogerá a las 21 horas un concierto de órgano y voces en honor a la patrona, organizado por la Concejalía de Turismo.

El día grande llegará el 8, festividad de Nuestra Señora de Monserrate, con el volteo general de campanas y salvas en su honor a mediodía. Por la tarde, a las 19 horas, se celebrará la solemne eucaristía en la catedral, y después dará comienzo la procesión general desde la seo hacia el Puente Viejo. La jornada concluirá con un espectacular castillo de fuegos artificiales en el Puente Nuevo como homenaje a la patrona.

La edil de Festividades, Rocío Ortuño, ha destacado la importancia de estar pendientes de los fuegos artificiales, especialmente por el bienestar de los animales: "Tanto el día 6 como el 8 y el 21 habrá espectáculos pirotécnicos en diferentes horarios que iremos anunciando a través de las redes sociales del Ayuntamiento para que todos lo tengan en cuenta".

Cartel de las fiestas patronales / Información

La programación combina los actos tradicionales de la Archicofradía con diferentes propuestas. Gonzalo Montoya, concejal de Turismo, ha explicado que el objetivo es sumar valor a las fiestas a través de una programación diversa: "A las actividades tradicionales se les añade toda una programación cultural, lúdica, turística y festiva".

Montoya ha subrayado también la ruta turística inédita organizada por su área, en la que "por primera vez se podrá visitar de la mano de una camarera de la Virgen el vestidor, el ropero, ver uno de los trajes y conocer parte del ajuar de la patrona".

Programa de las fiestas / Información

Dentro de la programación cultural, el 12 tendrá lugar el concierto "A la luz de las velas", en la Biblioteca María Moliner a las 21.45 horas, organizado por la Concejalía de Cultura.

Además, los días 19 y 20 se celebrará el Festival Tardeada Orihuela en el recinto ferial Los Huertos. "Queremos que Orihuela se convierta en un referente nacional de la música indie en el marco de estas fiestas patronales", añadió Montoya.

Finalmente, el domingo 21 a las 19 horas, se celebrará la romería de regreso de la Virgen a su santuario, cerrando así el programa de fiestas.