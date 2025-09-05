La hermana María Teresa García pregonará las fiestas patronales de La Purísima de Torrevieja

La Real Asociación "Hijos de la Inmaculada" de Torrevieja ha elegido a la hermana María Teresa García Rodríguez como pregonera de las fiestas patronales 2025. Fue el presidente de la entidad que tiene encomendada la promoción del culto a la patrona de la ciudad, Antonio Aniorte Guerrero, el encargado de comunicarle la elección, que fue recibida con una enorme sorpresa. Tras comentar algunos aspectos, aceptó emocionada el encargo de llevar a Torrevieja a sus días grandes.

Nacida en la cercana localidad de Callosa de Segura, María Teresa es desde el Capítulo General de noviembre de 2024 la "animadora general" del Gobierno de las Carmelitas Misioneras Teresianas, lo que en otras épocas se conocía como superiora de toda la orden a nivel mundial. De hecho, se desplazará exprofeso desde Roma -donde reside- para glosar este pregón.

María Teresa nació en Callosa y reside en Roma / Información

La directiva valoró también para su elección el amplio conocimiento que tiene de Torrevieja y sus fiestas patronales, adquirido en los 11 años en los que estuvo destinada en la ciudad como directora del Colegio La Purísima CMT, entre 2000 y 2011.

El pregón tendrá lugar en el altar mayor del Templo Arciprestal el domingo 16 de noviembre a las 12.45 horas. Con esa elección, la asociación centra ya gran parte de sus esfuerzos en la organización de las próximas fiestas patronales.