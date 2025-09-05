La patrona de Orihuela protagoniza las rutas turísticas de septiembre

La Concejalía de Turismo de Orihuela ha preparado una programación de rutas para el mes de septiembre en la que la Virgen de Monserrate tendrá un papel central.

El día 6 tendrá lugar "Los tesoros de Nuestra Señora de Monserrate", mientras que el 13 será el turno del "Paseo cultural y el Santuario de Monserrate" y el 14 con "Las murallas almohades y la Ermita de Monserrate".

La programación incluye también itinerarios centrados en la figura del poeta oriolano Miguel Hernández, con la ruta "Gabriel Miró y Miguel Hernández" el 11 de septiembre y la visita a los Murales de San Isidro el 28, un recorrido por el emblemático barrio lleno de arte popular.

Entre las propuestas novedosas se encuentran la visita al "Horno de Bustamante y la Lonja" junto con "El legado de Alfonso X el Sabio" el 19 de septiembre, así como la ruta por el soto del río Segura en Molins, programada para el 27.

El programa se completa con la visita a la pedanía de La Aparecida, donde los asistentes podrán descubrir sus orígenes y leyendas, además de unirse a su conocida ruta de la tapa.

Programa de rutas / Información

"Septiembre es un mes muy especial para Orihuela porque celebramos a nuestra patrona, la Virgen de Monserrate, y desde la Concejalía de Turismo hemos querido que esta devoción se refleje también en la programación de nuestras rutas", ha destacado Gonzalo Montoya, edil de Turismo.

En suma, "queremos que este mes, en el que la ciudad retoma su actividad habitual con la vuelta al cole y el inicio del curso, las rutas turísticas sirvan también como una oportunidad para aprender disfrutando del patrimonio, la historia y la cultura que hacen de Orihuela un destino único", ha concluido.

Todas las actividades son gratuitas y cuentan con aforo limitado, por lo que es imprescindible realizar la inscripción previa. Las reservas se abrirán semanalmente a través de la web oficial.