Torrevieja activa una Patrulla Escolar para reducir el absentismo y el acoso en los centros

El Ayuntamiento de Torrevieja, a través de sus concejalías de Educación y Policía Local, ha puesto en marcha la nueva Patrulla Escolar, un servicio especializado que comenzará a funcionar desde el primer día del curso, el próximo lunes. Si bien la vigilancia y atención a los centros educativos siempre ha sido una de las funciones de la Policía Local, gracias al reciente aumento de efectivos por parte del Ayuntamiento es posible poner en marcha esta unidad más profesionalizada, dedicada de manera específica a hacer seguimiento de alumnos con absentismo recurrente, controlar el acceso a los centros y garantizar la seguridad de los menores en su entorno escolar.

El inspector de la Policía Local de Torrevieja, Tomás Quesada, será el responsable de dirigir esta nueva unidad, compuesta por dos patrullas formadas por dos agentes con formación específica en la figura del "agente tutor", proporcionada por la Generalitat Valenciana.

Además, la Patrulla Escolar se une al dispositivo de casi 30 agentes de la Policía Local que diariamente velan por la seguridad en las entradas, salidas y alrededores de los centros educativos de la ciudad, reforzando así la protección y atención integral a los menores.

La Patrulla Escolar actuará como referente de los centros educativos en prevención, protección y acompañamiento de menores, trabajando de manera estrecha con las familias, los equipos directivos, Servicios Sociales, la Concejalía de Sanidad, la UPCCA y la Fiscalía de Menores.

Sus funciones abarcan desde la prevención del absentismo y la vigilancia en las entradas y salidas de los colegios, hasta la detección temprana de posibles casos de acoso escolar, maltrato, abuso o violencia juvenil. Asimismo, prestarán apoyo a las familias en situaciones de vulnerabilidad relacionadas con problemas como el bullying, la drogodependencia, el vandalismo o la adicción a las nuevas tecnologías. También ofrecerán charlas y talleres de prevención sobre violencia juvenil, uso responsable de redes sociales y ciberacoso.

Así, patrullarán de manera activa por las zonas frecuentadas por menores, vigilando que los alumnos se encuentren en las aulas durante el horario lectivo y asegurando que no accedan a los centros personal ajeno a ellos, reforzando así la seguridad y el cumplimiento de la jornada escolar.

Presentación de la Patrulla Escolar / Información

El concejal de Educación, Ricardo Recuero, destacó este viernes que se trata de "un paso cualitativo enorme en la atención a los centros educativos, a los menores y a la infancia", además de subrayar que "se establecerá un plan de actuación con cada colegio e instituto de Torrevieja para adaptar la presencia y funciones de la patrulla a las necesidades específicas de cada centro".

Por su parte, el concejal de Policía y Seguridad, Federico Alarcón, manifestó que "este proyecto refuerza la presencia cercana de la Policía Local en el ámbito educativo, no solo desde la seguridad, sino también desde la prevención y la educación, construyendo confianza entre los menores, las familias y los centros".

Referente en la lucha contra el abandono escolar

El contexto educativo de Torrevieja refuerza la necesidad de esta medida por su creciente aumento de alumnos. Mientras que en España la tasa de abandono escolar temprano se sitúa en el 13%, y en la Comunidad Valenciana en el 12,88% (mínimos históricos), Torrevieja presenta una cifra excepcional: menos del 3% entre los cerca de 15.000 alumnos matriculados en la ciudad.

"Este dato demuestra la eficacia del trabajo conjunto que se viene realizando y nos anima a seguir reforzando iniciativas como la Patrulla Escolar para erradicar el absentismo de manera definitiva", concluyó Recuero.