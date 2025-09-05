Torrevieja aprueba por 4 millones el último proyecto que concluye las obras del Puerto

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Torrevieja declaró este viernes la urgencia y aprobación del proyecto de ordenación de la integración del Puerto y ciudad en el tramo entre el Acequión y el Dique de Levante, una actuación que forma parte del expediente de obras de urbanización del Puerto y las zonas adyacentes.

El concejal secretario de la junta, Federico Alarcón, explicó que se trata de la última intervención que quedaba pendiente dentro de lo que es la denominada zona del relleno portuario, restando solamente el suministro y la instalación de las casetas de los hippies, ahora ubicadas de forma provisional en la avenida de la Estación, que saldrá a licitación "en breve".

Así son los puestos con los que regresará el mercado de artesanía de los hippies al puerto de Torrevieja / AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

El importe de licitación de las obras de este proyecto asciende a casi 4 millones de euros (3.929.401 euros) y las obras tendrán una duración aproximada de ocho meses, por lo que a principios del verano de 2026 podrían estar finalizadas, dado que en la adjudicación de las obras se valora también la reducción de plazos de ejecución.

Estas obras contemplan el acabado del acceso al puerto desde el Hombre del Mar al Dique de Levante hasta la pasarela de comunicación con el nuevo centro de ocio. Alarcón añadió que estas obras, junto a las otras ya aprobadas, como son la electrificación primaria y secundaria del puerto, el cantil del muelle, el Dique de Levante, la pasarela voladiza, etc., tratan de revestir todas las intervenciones desglosadas para que tengan un aspecto unificado, incluyéndose todo el mobiliario urbano, la iluminación y la integración paisajística, así como la ornamentación de la zona.

Cabalgata de Reyes

Además, la junta de gobierno dio luz verde a la segunda prórroga del contrato que mantiene el Ayuntamiento con la mercantil Baluarte Eventos y Espectáculos para la contratación de la cabalgata de Reyes. En este caso, el importe, al igual que en la edición anterior, es de 237.258 euros para 2026 y con una vigencia hasta el 1 de enero de 2027.

La ciudad viene gastando más de 200.000 euros en este evento desde que en 2023 dobló la cifra. Ese mismo año licitó por primera vez un contrato plurianual para organizar la comitiva real y evitar prisas de última hora, destinando entonces 711.000 euros a la organización de las cabalgatas de Reyes Magos de los siguientes cuatro años.

Asimismo, Alarcón informó de que se ha excluido del proceso de licitación para la construcción de las viviendas públicas en el sector de La Hoya a la empresa Aedas Homes OPCO, que se hizo con el lote 2 -parcela P-27, donde están previstos 195 inmuebles-, porque no ha constituido la garantía definitiva, por lo que se ha adjudicado provisionalmente a Livanto Promociones.

En este sentido, el concejal concretó que a esta mercantil le han hecho una OPA; es decir, otra empresa la ha absorbido y en este momento del proceso no ha podido depositar el pago de garantía obligatorio para proceder a la adjudicación definitiva.

También en el contrato del servicio de control de plagas la junta de gobierno optó por pasar a la siguiente empresa -Tarsi- para proseguir con el procedimiento que se espera que se adjudique "la semana que viene", avanzó Alarcón.