Torrevieja escolariza in extremis a más de 250 niños

Comienza el lunes el nuevo curso escolar en Torrevieja con un total de 14.488 alumnos en todos los niveles educativos. En concreto, informó este viernes el concejal de Educación, Ricardo Recuero, el alumnado se divide este año en 2.231 niños en Infantil, con 100 unidades, 5.738 en Primaria (231 unidades), 4.113 en Secundaria (138) y 2.406 en Bachillerato y FP (120).

Esto hace que, como cada curso, el edil se repita en aquello de que "es el año que más alumnos hay escolarizados en la historia de Torrevieja". Para hacerse una idea, el año pasado la ciudad recibió 2.382 alumnos sobrevenidos. En esta ocasión, solo entre julio y agosto, la cifra ha alcanzado en el segundo y primer nivel los 248 y 457 alumnos, de los que 200 quedaron resueltos en el mes de julio y 257 estaban pendientes de plaza a expensas de resolverse en una junta de escolarización celebrada este mismo viernes, que finalmente les otorgó plaza.

Ante esta situación, la presión escolar se ha convertido en una de las principales inquietudes de la comunidad educativa. Por un lado, se necesita más profesorado. De hecho, el propio concejal reconoció que a estas alturas "hay muchos centros que en estos momentos todavía tienen pendientes incorporaciones de profesores, y la Conselleria de Educación está en constante sistema de adjudicaciones". Con todo, en este punto avanzó que a lo largo de estos próximos días el número de docentes ascenderá a 1.500.

Por otro lado, para dar cabida a un alumnado con una tendencia al alza en los últimos años, la ciudad debe afrontar una vez más el reto de unas infraestructuras acordes. En los últimos años, debido al notable incremento de la población escolar -más del 50% en apenas cinco años- se han habilitado centros provisionales como los colegios nº 14, 15 y el IES ras de la Sal, mientras se trabaja ya en el futuro colegio nº 16 en la zona de Mar Azul.

En este sentido, el edil avanzó que el próximo pleno, que se celebrará el martes, aprobará la aceptación de la delegación de competencias del Plan Edificant de manera inminente para ejecutar una remodelación integral del IES Las Lagunas, con una inversión estimada de más de 9 millones de euros que será sufragada por la Conselleria de Educación, para uno de los centros con mayor número de alumnos y el único que dobla turno de mañana y tarde.

"Dada la presión escolar que tenemos", subrayó Recuero, "una de las acciones que ha tomado la conselleria es la ampliación de lo que es la sección delegada", que es el nuevo IES 6 Eras de la Sal, que va a duplicar su capacidad ampliándose con ocho aulas más de la ESO y probablemente con oferta de Bachiller. En estos momentos se está finalizando el montaje de las prefabricadas.

Ricardo Recuero, a la izquierda, en rueda de prensa este viernes / Información

Asimismo, el Ayuntamiento ya tiene delegadas las competencias para la rehabilitación y acondicionamiento del CEIP Virgen del Carmen, un proyecto que se encuentra a la espera de que la conselleria autorice una ampliación de los requisitos económicos para que el Consistorio pueda licitar la obra.

Además, adelantó que el CEIP nº 16 estará en marcha en enero de 2026 en aulas prefabricadas de doble planta, cuyo montaje está previsto que se inicie en octubre en los terrenos junto a Ferrís donde estaba el antiguo colegio Amanecer (en barracones durante 17 cursos completos). Se trata de un centro educativo de tres líneas con comedor y con todos los servicios para "dar cabida, para dar colchón y dar respiro a esa presión escolar que tiene la ciudad", añadió Recuero.

Hay que recordar que Torrevieja cuenta en estos momentos con tres centros en aulas prefabricadas. Dos colegios de Infantil y Primaria, el número 14 y el número 15, que siguen sin nombre oficial tras dos cursos, y el IES 6 Eras de la Sal. Los tres están concentrados en torno a la misma avenida, la de Los Nenúfares, ubicada entre la CV-905 y el barrio de Las Torretas.

Recuero también concretó que los días no lectivos locales serán el 10 de octubre, el 16 de febrero y el 20 de marzo, y las clases finalizarán el 19 de junio.

Seguridad en los colegios

Este próximo curso se continuará con los proyectos y programas que se implantaron hace ya cuatro años, entre los que se encuentran los de detección, prevención y acompañamiento de absentismo escolar y de acoso escolar, con el objetivo de bajar los índices de absentismo en la localidad, así como se pone en marcha la Patrulla Escolar de la Policía Local.

También se continuará con el programa "El cole en el mar", en el que alumnos de Primaria recibirán clases de deportes náuticos en las instalaciones marítimas de la ciudad. Asimismo, en colaboración con Proyecto Mastral, se seguirá con "El tiempo en el cole", por el que se implementan clases y actividades de meteorología, astronomía, desarrollo sostenible, dando la oportunidad de observar por la noche las estrellas, planetas, etc.

A través del convenio con Agamed, los alumnos podrán realizar por quinto curso consecutivo actividades enmarcadas en la Agenda 2030 mediante proyectos de gestión y desarrollo sostenible, así como el programa "Torrevieja, ciudad de las niñas y los niños", siguiendo con las actividades del Consejo de la Infancia y las propuestas a la gestión municipal.

También se otorgarán un año más los premios a la excelencia académica y se celebrará un nuevo congreso "Reinventar la educación", el 7 de marzo en el Auditorio Internacional, bajo el lema "Educar para la vida". Por último, Recuero avanzó la creación de la Escuela de Familia Municipal, que formará a las familias con charlas, talleres, etc.