El curso arranca con falta de espacio y docentes en el colegio Gloria Fuertes de San Miguel de Salinas

El CEIP Gloria Fuertes de San Miguel de Salinas se construyó para dos líneas y no solo existen ya tres líneas por curso, sino que ya hay varios cursos con cuatro líneas (cuatro clases por curso). Además, ha aumentado el alumnado en más de un 50% desde 2016, pasando de 19 a 29 unidades (grupos clase). Desde 2020 el alumnado ha pasado de 472 a 605 niñas y niños. Además, a escasos dos días de que arranque el curso hay pendiente de matricular una veintena de nuevas solicitudes y durante el año existe una constante demanda de matriculaciones.

Un aumento sostenido, cada vez más pronunciado y que se prevé continúe, que ya ha provocado la pérdida de numerosos espacios comunes (aula de inglés, el aula de informática, la sala de profesores, etc.) y la necesidad de solicitar dos aulas prefabricadas, que aún no han llegado para los grupos de sexto.

Es el panorama que dibuja la AMPA, que subraya que se trata de "un contexto preocupante" al que se añade que el nuevo curso escolar comienza con "falta de espacio y con necesidades y falta de personal docente y administrativo imprescindibles para mantener una adecuada calidad educativa de nuestros hijos e hijas".

En este sentido, las familias destacan que hay pasillos colapsados de muebles y pizarras sin colgar, el aula de informática, que debería servir para alojar un desdoble de aula, está sin vaciar porque ya no queda espacio para almacenaje en el centro.

Además, "la Secretaría está desbordada sin personal administrativo", por lo que la actual jefa de estudios está haciendo de administrativo, jefa de estudios, secretaria y maestra, lo que está provocando retrasos en la formalización de las matriculaciones pendientes, según advierte la AMPA.

Carencia de profesores

En la misma línea, indican que en este momento falta personal docente. Así, en 2 años falta una tutora y una educadora. En 3 años hay 60 niñas y niños matriculados y aún no se ha habilitado una tercera clase. Solo hay dos maestras para el periodo de adaptación. En 4 años hay una sola maestra para todo el alumnado, ya que la baja de la otra maestra no se ha cubierto. Además, se ha aprobado una tercera clase que aún no ha llegado. Pero, aun cubriéndose esta tercera clase, seguirán siendo dos maestras para tres clases. En 5 años son tres clases y dos tutoras, además de que hay una excedencia sin cubrir de una maestra de Infantil y faltan dos orientadoras que no se han adjudicado y un cuarto desdoble en 6º de Primaria que, aunque está aprobado, empezará el curso sin tutor.

"Esta situación del inicio de curso en el CEIP Gloria Fuertes es insostenible", afirma la misma fuente. Por ello, la AMPA avanza que inicia un proceso de información y movilización de madres y padres, así como de la comunidad educativa y el municipio en su conjunto, para que de forma urgente se instalen las aulas prefabricadas pendientes y se dote del personal docente y administrativo necesario para iniciar este curso 2025-2026.

Asimismo, demanda que a corto plazo se construya un nuevo colegio en el municipio. "No cabemos más, por un colegio nuevo ya" es el lema con el que inicia una recogida de firmas para solicitar otro centro educativo.

Entre las acciones, se van a colocar mesas informativas en las fiestas patronales y enviar circulares informativas a madres y padres al inicio de curso. También hay prevista la convocatoria de una asamblea general de madres y padres a principio del mes de octubre, donde se informará de la situación y se acordarán las siguientes acciones y movilizaciones a llevar a cabo.

De momento, como primer paso se ha remitido un escrito con las necesidades urgentes al inspector de educación de zona y a la Conselleria de Educación como Administración competente, y se ha solicitado al Ayuntamiento su apoyo institucional.