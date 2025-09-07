Los cortos "Faustino" y "Lights" se alzan como ganadores de la décima edición de Torrevieja Audiovisual

El Teatro Municipal ha acogido la 10º edición del Festival Nacional de Cortometrajes Torrevieja Audiovisual que se clausuraba este sábado con la entrega de premios y la proyección de los dos cortos ganadores. Previamente, tuvo lugar la proyección especial del corto de animación "Retrato de D.", de la torrevejense María Lorenzo, quien realizó la primera presentación pública en la ciudad de este corto de 2003 que ha remasterizado este año.

Ópera prima

La directora explicó que hace un año halló en el garaje de sus padres veinte cajas con más de 2.400 dibujos de la producción de este corto, el cual fue su ópera prima. Señaló las dificultades de empezar de cero el montaje de imagen y sonido debido al desfase de formatos por el avance de la tecnología. El corto, según explicó, ha ganado 15 veces más calidad de imagen gracias a esta remasterización. Así, el público disfrutó de la versión actualizada de este corto que promete muchos éxitos.

Faustino

Después tuvo lugar la entrega del premio al mejor corto de ficción, que recayó en "Faustino", de Germán Mairen. Un corto de veinte minutos que mantiene el suspense desde el minuto cero y que está inspirado en el abuelo del director. Una obra con mucha carga emocional y que trata de dar visibilidad "a un sector que grandes corporaciones ningunean", como es el de las personas mayores.

Faustino, un jubilado de 70 años, visita su banco a diario. Pero justo es día de cierre, y Ramón, el director de la sucursal, no quiere distracciones. Para deshacerse de él rápido, decide atenderlo personalmente en su despacho. Lo que no sabe es que no ha ido solo a hacer gestiones y que este será un día de cierre que jamás olvidará. Germán Mairen recibió el premio y el barco de sal de manos de David Valero y Susan Béjar, miembros del jurado.

Lights

En tercer lugar, se proyectó el corto de animación "Lights", de Aitana Cantero y María Isabel Sáiz, quienes acaban de despegar en el mundo del cine con esta obra que reflexiona sobre la importancia de ayudar y dejarse ayudar. La noche cae, y la ciudad se ilumina gracias a la Gran Máquina. El que cuida de ella es el inventor. Sin embargo, este no se encuentra solo. En las bombillas de su torre viven pequeñas criaturas que al ver como la máquina le está suponiendo problemas, deciden ayudarle. Pero ¿cómo podrán ayudar a alguien que no quiere ser ayudado? Esta obra se llevó el premio al mejor corto de animación de manos de otros dos miembros del jurado, Paola García-Sanjuán Machado y Carlos Gómez-Mira Sagrado. Las directoras del corto recibieron el premio y barco de sal con gran alegría y entusiasmo.

Agradecimiento

Como broche final la directora del festival, Lidiana Rodríguez, agradeció "enormemente" al público su asistencia, al tiempo que tuvo palabras de agradecimiento para los cineastas y los miembros del jurado de este año.

El concejal de Cultura, Antonio Quesada, subrayó que los cineastas han sabido llegar al público, así como la compleja y ardua labor del jurado para fallar los premios. También destacó que la constancia e implicación de Lidiana Rodríguez ha hecho que estemos celebrando la 10º edición del festival. Con todo, mostró su apoyo y el del Ayuntamiento para que se sigan cumpliendo más ediciones en los próximos años. Otro momento destacado fue la entrega del cartel anunciador del festival a una persona del público elegida al azar.