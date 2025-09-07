TORREVIEJA
"Tu móvil desde cero", un nuevo curso de la sede de la UA en Torrevieja
La matrícula estará abierta desde hasta completar el aforo o hasta el 6 de octubre
La Sede de la Universidad de Alicante (UA) en Torrevieja, en colaboración con las concejalías de Gente Mayor e Innovación y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Torrevieja, oferta el curso práctico “Tu móvil desde cero”, a través de la Universidad Permanente de la UA.
Se trata de un curso de informática básica que pretende enseñar a los alumnos a utilizar el teléfono móvil correctamente a través de operaciones básicas y muy necesarias en el día a día. El curso está destinado prioritariamente a personas desde 50 años en adelante, independientemente de sus conocimientos previos sobre telefonía, informática, internet y correo electrónico.
Presencial
El curso se desarrollará de forma presencial en el Aula de la Sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja, sita en la segunda planta del Centro Cultural Virgen del Carmen (Calle de Mar, 28) entre octubre, noviembre y diciembre de 2025 y en horario de mañana (de 09:30 a 13:30 horas).
Tendrá lugar concretamente los martes 21 y 28 de octubre; 4, 11, 18 y 25 de noviembre; 2, 9,11 (jueves) y 16 de diciembre. Su docente será María Estela Saquete Boro, profesora de la Escuela Politécnica Superior IV de la UA.
Apertura de expediente
El precio será de 68 euros, que incluyen la apertura de expediente como estudiante UA, tarjeta de identificación universitaria —TIU— y seguro. El alumnado recibirá el documento acreditativo de su realización tras la participación, al menos, al 80% de las sesiones.
Las matrículas se realizarán desde este formulario de preinscripción y también de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas, en la Sede de la UA en Torrevieja o mandando al email sede.torrevieja@ua.es DNI, NIE o pasaporte escaneado junto con número de teléfono, dirección postal y correo electrónico (si no se dispone de él, puede ser el de un familiar).
La matrícula estará abierta desde el próximo lunes, 1 de septiembre, hasta completar aforo o hasta el 6 de octubre.
Más información en https://web.ua.es/es/seus/torrevieja/
