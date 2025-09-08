El comisario de la Policía Local de Orihuela planta al Ayuntamiento en la entrega de su diploma de jubilación

El comisario de la Policía Local de Orihuela, José María Pomares, plantó al Ayuntamiento este lunes en la entrega de distinciones y reconocimientos a agentes en la festividad de su patrona, la Virgen de Monserrate. Para evitar "problemas", el mando policial rehusó la invitación al acto en el que iba a recibir un diploma por su jubilación, como se hace en todos los casos, pero que en este particular estaba rodeado de polémica.

El bipartito de PP y Vox lo condecoró tan solo unos días después de que le abriera un expediente disciplinario por falta grave, pese a que las tradicionales felicitaciones públicas a miembros de la Policía y sus colaboradores se otorgan por destacar en las actuaciones realizadas en servicio y haber tenido "una trayectoria profesional excepcional", así como por "mantener a lo largo de la vida profesional una conducta ejemplar", según el propio decreto.

Los rifirrafes se remontan a cuando el Gobierno local decretó la jubilación forzosa de Pomares cuando cumpla los 65 años y no en 2027 como solicitó el comisario, haciéndose efectiva, si nada lo remedia -ha interpuesto varios recursos-, el próximo día 18.

Así, tras el izado de la bandera de España, se celebró un emotivo acto institucional en la Lonja que estuvo presidido por el alcalde, Pepe Vegara, acompañado por la concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor, a los que Pomares llegó a acusar de acoso laboral. También acudieron la vicepresidenta segunda de la Diputación de Alicante, Marina Sáez, y el intendente jefe accidental de la Policía Local, Rubén Selma, además de concejales de la Corporación municipal, alcaldes y concejales de la Vega Baja, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, servicios de emergencias y sociedad civil oriolana.

Normas de conducta

El regidor puso el foco en que los valores de la Policía Local deben ser "la honestidad, el compromiso, la integridad, la disciplina, el compañerismo y sobre todo la ejemplaridad", recordando que "cualquier desviación de esos principios daña a todo el Cuerpo".

Es más, añadió, "debéis ser intachables en el respeto a vuestros superiores" y dar "una imagen perfecta de irreprochabilidad", subrayando que "cuando un miembro del cuerpo falta a cualquiera de esos valores, todo se corrompe" y "mancha a todo el cuerpo".

Además, enfatizó que "cuando un miembro usa su uniforme para abusar de él, para hacerse más que cualquiera de sus compañeros, y ya no digamos si de lo que abusa es de su mando, se ensucia y deprava algo que está muy por encima de cada uno de nosotros".

En otras palabras, "Orihuela, desde 1380 ciudad noble, leal y siempre fiel, os pide que mostréis, ante el ciudadano en primer lugar y ante las instituciones después, esos mismos valores que la encarnan" para que "no cuenten en vosotros los que hicieron deshonra del Cuerpo y usaron su privilegio para su beneficio personal, para generar miedo e inseguridad, para abusar de compañeros y ciudadanos, para sentirse amos de un poder".

A renglón seguido, Vegara pidió a los agentes que miren adelante, "con orgullo, con libertad y sin miedo", sabiendo que "la pulcritud extrema en el desempeño de vuestras funciones es el único camino para que Orihuela os siga respetando".

Jornada de reconocimientos a los agentes oriolanos por su servicio / Información

Por su parte, Selma, que sustituye a Pomares, de vacaciones "forzadas" hasta su jubilación, visiblemente emocionado, quiso expresar su gratitud a cada uno de sus compañeros, reconociendo "la fortaleza humana y profesional del cuerpo", su vocación y entrega, y recordando la importancia de la unión.

De esta forma, los animó a seguir avanzando juntos, con el respaldo institucional y con el compromiso de trabajar unidos: "Con la humildad y respeto que le debo a mi predecesor, os invito a todos los componentes de esta Policía a subiros al tren". Todo ello con su compromiso de "trabajar para vosotros y con vosotros", porque "yo no estoy aquí para mandar, estoy para servir, y servir significa estar al lado de cada uno de vosotros, liderar con responsabilidad y trabajar siempre por Orihuela", concluyó Selma.

Pastor describió "una jornada confraternización" para "homenajear a los más veteranos, felicitar a funcionarios policiales por sus acciones y entregar medallas y diplomas cargados de méritos y honores".

En suma, un día de reconocimiento a la entrega, dedicación y compromiso con Orihuela para hacer visible y público aquello que tantas veces pasa desapercibido: el trabajo silencioso y ejemplar de unos agentes que más allá de la aplicación de la ley están para ayudar a los más vulnerables, acompañar en situaciones difíciles y estar siempre al servicio de la ciudadanía.