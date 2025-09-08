La cuenca del Segura está a punto de entrar en situación de alerta

El subsistema cuenca, uno de los dos que componen la cuenca del Segura junto al subsistema trasvase, se aproxima a nivel de alerta según los últimos datos arrojados por el índice de escasez del Segura con fecha 1 de septiembre.

Sin embargo, los índices del sistema trasvase (1.0) y del sistema global (0.674) alejan cualquier declaración de excepcionalidad en el conjunto de la cuenca del Segura, según se define en el Plan especial de Sequía (PES) de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

No obstante, con la actual cifra coloca al sistema cuenca en nivel de prealerta (0.348), pero solamente 0.048 puntos por encima del nivel de alerta. Por ello, la CHS ha querido hacer un llamamiento a los usuarios para la contención de los consumos en el último tramo del presente año hidrológico.

Gráfico de la evolución el índice de escasez / CHS

A tenor de las diferentes Unidades Territoriales (UTE), la escasez coyuntural está más presente en las UTE II y III que corresponden a cabecera y margen izquierda respectivamente, mientras que el resto (principal y margen derecha) mantienen un escenario de normalidad.

De todos modos, si bien el organismo de cuenca puede garantizar la atención de las demandas de los usuarios hasta el final del presente año hidrológico, que concluye el próximo día 30, también es cierto que el número de las reservas almacenado en la cuenca del Segura es de 46 hectómetros cúbicos, lo que se acerca a la cifra de 40, que es el dato señalado como embalse muerto y por el que no se permitirían más usos que los estrictamente ecológicos.

Con todo ello, y de mantenerse la contención de los consumos, la CHS puede garantizar el agua para el regadío y usos industriales hasta final de septiembre sin necesidad de aplicar restricciones, "gracias a la gestión realizada por el organismo de cuenca", según indicó en un comunicado este lunes. "El abastecimiento humano, en principio, no debe verse afectado ni siquiera en los próximos meses del nuevo año hidrológico", subrayó.

Aun así, la institución vuelve a hacer hincapié en que será necesario continuar ajustando los consumos del regadío a los desembalses aprobados por la Comisión de Desembalse, a fin de garantizar el suministro en este año hidrológico para llegar a la finalización del mismo con un volumen adecuado de reservas.

Evolución en el Subsistema Cuenca, que se encuentra en prealerta / CHS

Indicadores de escasez

Los índices de escasez de la cuenca del Segura se encuentran en nivel de alerta a fecha 1 de septiembre de 2025 tras los datos recopilados. Al respecto, el índice de escasez del sistema global, que incluye las aportaciones propias de la cuenca y las recibidas por el trasvase Tajo-Segura, está en 0,674 sobre 1.

Evolución en el Subsistema Trasvase, que se encuentra dentro de la normalidad / CHS

De forma individualizada, el índice de escasez del Sistema Cuenca está en 0,348 (prealerta) sobre 1. Por su parte, el índice de escasez del Sistema Trasvase está en 1 sobre 1 (normalidad).

Finalmente, indicó el organismo, la cuenca del Segura constata una situación de ausencia de sequía prolongada en referencia estrictamente a las lluvias registradas en toda la cuenca.