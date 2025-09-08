Una madre denuncia la caída de su hijo de 3 años por el mal estado de un parque en Orihuela

Lucía, madre de T. R. B., ha denunciado en una comisaría de la Policía Local de Orihuela la caída que sufrió su hijo de tan solo 3 años en un parque infantil de la zona de Los Huertos al que suele acudir.

El pequeño estaba jugando en la zona de juegos de la avenida Doctor Gómez Pardo Ródenas cuando tropezó con una de las láminas que componen el pavimento del parque que estaba levantada y se precipitó hacia delante cayendo sobre la siguiente loseta y golpeándose la mandíbula contra el suelo de caucho, una superficie que se emplea para amortiguar los golpes, pero que debido al mal estado en el que se encuentra está rígida y con partes levantadas.

Como resultado se hizo una brecha en la barbilla. Una herida de la que le empezó a salir abundante sangre. Al no llevar pañuelos ni nada que pudiera servir para taponar la herida, Lucía recurrió a colocarle un pañal que le proporcionó otra madre que se encontraba en el lugar.

Su marido cogió al niño, que estaba llorando debido al dolor y el susto, y se dirigieron al centro de salud Álvarez de la Riva, donde al entrar por urgencias les atendieron sin tener que guardar colas debido al sangrado, según relata la denuncia.

Allí le colocaron pegamento cutáneo para que la herida empezara a cerrarse y se le protegió con un parche para evitar que se la pudiera tocar e infectarse, algo que finalmente acabó ocurriendo debido a que por su corta edad fue muy difícil mantenerla tapada en los días sucesivos, según cuenta Lucía a este medio.

Queja

Los hechos se produjeron el pasado 19 de agosto sobre las 20.15 horas. Al día siguiente, se presentó en la comisaría para interponer una denuncia. Ahora, ya asesorada por su abogado, va a registrar en el Ayuntamiento una queja administrativa. Dependiendo de la respuesta, afirma, acudirá a la vía judicial.

Es consciente de que su hijo también se podría haber lastimado si el suelo estuviera bien conservado, pero "me da coraje por el mal estado en el que se encuentra", lamenta.

Una indignación que hace extensible a otros usuarios. "Los parques infantiles están dejados de la mano de dios", continúa, al mismo tiempo que recuerda que hay más aparte de los de la Glorieta y el Severo Ochoa, recientemente remodelados gracias a una subvención de 600.000 euros que la Diputación otorgó al Consistorio en 2023. "Los demás también necesitan un mantenimiento adecuado", añade, al tiempo que reclama al equipo de gobierno de PP y Vox una intervención urgente.

Por ello, ha decidido hacer público lo que le ha ocurrido a su hijo, para tratar de que la situación mejore.

Los parques Severo Ochoa y la Glorieta se renuevan / Información

Nueva licitación

El bipartito ha reconocido en diferentes ocasiones que es una asignatura pendiente, llegando a confesar que hay deficiencias de calado que requieren intervenciones para garantizar la seguridad, a la vez que sostiene que se han ido llevando a cabo actuaciones en estos dos años de mandato sobre todo a raíz de contar con dos presupuestos municipales aprobados, algo que no ocurría desde 2018 y que lastraba la posibilidad de acometer nuevas inversiones.

A diferencia de que desde 2015 a 2023 solo se arreglaron dos parques infantiles, ya se han renovado 20, como la Ocarasa, Príncipe de España, Hurchillo, La Matanza y Correntías, y se va a licitar en breve un segundo lote con una inversión de 600.000 euros para otra treintena tanto en el casco urbano como en pedanías y en la Costa.

En febrero del año pasado un grupo de padres y madres presentaron en el Ayuntamiento mil firmas para que se subsanaran las deficiencias de forma urgente. Tras esto, y ante una manifestación, en abril de 2024, antes de aprobarse las nuevas cuentas, el alcalde incorporó remanentes de crédito por importe de 5,7 millones de euros con el objetivo de ejecutar diferentes inversiones, entre las que se encontraban estas actuaciones.

Luego, el presupuesto del ejercicio pasado contemplaba un millón de euros en la renovación de parques infantiles y jardines.

El pasado mes de junio, el Ayuntamiento avanzó que la Generalitat va a renovar el parque Ingeniero Juan García de Orihuela con 500.000 euros. El parque, con unos 10.000 metros cuadrados de superficie, es un espacio muy céntrico, frecuentado tanto por niños como por personas mayores, que necesita una renovación integral. Se actuará también en sus alrededores, como la franja entre esta zona verde y el río Segura, desde el puente Príncipe de Asturias hasta la pasarela de Los Arcos, así como en la zona entre el Álvarez de la Riva y la antigua carretera de Almoradí.

Con todo, la situación de los parques infantiles sigue siendo un motivo de queja para los vecinos, especialmente para las familias, que demandan un entorno seguro y adecuado para sus hijos. La sensación es que las mejoras no llegan a materializarse tan rápido como les gustaría ante unos parques que siguen pidiendo auxilio a gritos.

Por ello, las familias siguen activas en los grupos de WhatsApp y de Facebook -"Unidos por la dejadez de los parques de Orihuela"-, donde durante todo este tiempo han descrito el lamentable panorama en el que se encuentran.