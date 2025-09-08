Suspenden la procesión de la patrona de Orihuela por el reventón húmedo

El día grande de Orihuela se vio empañado por el temporal. La tormenta que cruzó este lunes por la tarde la Vega Baja dejó a su paso un reventón húmedo que obligó al Ayuntamiento oriolano a suspender la procesión de la patrona, la Virgen de Monserrate, prevista a las 21 horas debido a las condiciones meteorológicas adversas.

El Consistorio comunicó que "la seguridad de las personas es prioritaria", al mismo tiempo que recomendaba seguir siempre la información oficial y atender a las indicaciones de Protección Civil.

La ciudad se vio inmersa en un fuerte temporal que incluso ha hecho que se fuera la luz desde las 17 horas, que se fue restableciendo en algunos puntos sin que hubiera vuelto en otros muchos después de cinco horas, con rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora en la urbanización de Montepinar.

Las rachas de viento alcanzaron entre 90 y 100 km/h en Callosa de Segura y Redován, según informó el Laboratorio de Climatología de la UA.

También se acumularon en muy poco tiempo más de 30 litros por metro cuadrado en estos dos municipios.

El Consorcio Provincial de Bomberos informó de casi 30 intervenciones en la Vega Baja por fuertes vientos y precipitaciones intensas desde las 16.45 horas que se centraron en salvamentos en la vía pública, con especial atención por caídas de árboles, seguido por postes, cableados de luz y achiques de agua.

Orihuela empezó su día con el volteo general de campanas y salvas en honor a su patrona mediodía. Por la tarde, estaba prevista la solemne eucaristía en la Catedral para dar comienzo desde allí a la procesión general hacia el Puente Viejo para finalizar la jornada con un espectacular castillo de fuegos artificiales en el Puente Nuevo que se tuvo que suspender hasta nuevo aviso.