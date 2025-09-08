El túnel de Pilar de la Horadada en la AP-7 hacia Alicante estará cerrado durante dos semanas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con la ejecución de las obras de mejora de eficiencia energética mediante la gestión inteligente del alumbrado del túnel de Pilar de la Horadada, ubicado entre los kilómetros 774 y 770 de la autopista AP-7, en el tramo Crevillente-Cartagena.

Estos trabajos de instalación de sistemas de control y seguridad del túnel, de 800 metros de longitud, requieren el corte completo del tubo para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios. Así, este lunes se ha procedido al cierre completo de la calzada en sentido Alicante, mientras que se cortará el tráfico en dirección a Cartagena desde las 7 horas del 22 de septiembre. Está previsto que ambas afectaciones finalicen el martes día 23 a las 18 horas.

Tramo afectado / Información

Para asegurar la fluidez del tráfico durante este periodo se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado a través de la carretera N-332, que circula en el tramo afectado de forma paralela a la autopista, desde el enlace de San Pedro del Pinatar/Pilar de la Horadada (AP-7 km 774) hasta el enlace de Pilar de la Horadada (AP-7 km 770).

Itinerario alternativo / Información

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros con cargo a los fondos europeos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Grave accidente

El calendario de estas obras, previstas para mayo y junio pasado, se ha visto alterado debido al grave accidente que se produjo en el interior del túnel en el que desgraciadamente perdió la vida un camionero. El vehículo volcó y se incendió provocando daños en la infraestructura vial, quedando cerrado al tráfico el carril en sentido hacia Cartagena desde el 9 de mayo hasta el 3 de julio. Este cierre provocó retenciones en la N-332 que discurre en paralelo, así como en varios viales del casco urbano de Pilar de la Horadada y su litoral.

Fuentes del ministerio indicaron en la reapertura que, desde que se produjo el trágico accidente, se ha trabajado "intensamente" con "todos los medios disponibles para reducir al máximo el plazo de la reparación de los daños producidos y poner en servicio de nuevo este túnel en sentido Cartagena en condiciones de seguridad", sobre todo teniendo en cuenta que en julio se superan los 20.000 vehículos diarios por sentido de la marcha.

Los trabajos consistieron en el arreglo de todos los cables de suministro eléctrico y de comunicaciones, incluidas las bandejas que los sustentan, las cámaras de vigilancia, los equipos de iluminación, los postes SOS e incluso una pareja de grandes ventiladores interiores de las tres existentes.

También se rehabilitó el firme dañado y el sistema de hidrantes para la extinción de incendios. El túnel no sufrió daños estructurales aparentes, aunque se aprovechó para analizar la posible pérdida de resistencia de hormigón de la bóveda por su exposición a las elevadas temperaturas provocadas por el incendio del vehículo.

Obras de modernización que se están ejecutando / Información

Estos trabajos de reparación se solaparon con los que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando para mejorar la eficiencia energética mediante la gestión inteligente del alumbrado y de mejora de las instalaciones de seguridad. Pero con motivo de las reparaciones de urgencia se tuvo que modificar la programación de estos trabajos de modernización, aplazando las obras previstas hasta ahora.