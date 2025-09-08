La vuelta al cole en Orihuela Costa: menos maestros y aulas para más alumnos

La población escolar en Orihuela Costa sigue en un ascenso imparable que se ha ido constatando en los últimos años. Los niños regresan al cole este martes, tras un lunes festivo en el que el municipio celebra sus fiestas en honor a su patrona, la Virgen de Monserrate, y en el litoral lo hacen con un problema endémico que este curso se ve agravado, según la comunidad educativa.

Regresan más niños con menos maestros y menos aulas. Sin ir más lejos, el viernes se asignaron con calzador las plazas para 150 niños aún pendientes de escolarizar hasta el punto de que dónde meterlos se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza, no ya en qué aulas -porque no hay más-, sino en qué espacios si ya se han utilizado pasillos y reconvertido dependencias que no son clases de por sí sin que reúnan los tamaños adecuados.

Así, se está llegando a ratios de 27 alumnos por clase, cuando el máximo legal es del 20, y el problema, sostienen, es que van a seguir llegando más a un litoral oriolano que abarca 15 kilómetros entre Torrevieja y Pilar de la Horadada, en creciente expansión desde hace años, donde la demanda se prolonga además durante todo el curso con una matriculación sobrevenida -fuera de plazo- en Infantil y Primaria, y en una zona con características peculiares que complican la enseñanza: más de 50 nacionalidades y un 50% de alumnado que desconoce el idioma, así como un 30% que tiene un conocimiento medio del español.

Al problema enquistado de infraestructuras se suma la falta de personal. Con este panorama, las familias y los centros educativos apuntan contra el Ayuntamiento y la Conselleria de Educación. A su juicio, la Administración local no ha movido ficha para agilizar la ampliación del CEIP Los Dolses, pendiente desde hace casi una década, y la construcción en ladrillo del Número 20, que funciona de forma provisional en prefabricadas, en cuanto a la cesión de la parcela a la Generalitat para que el centro funcione a pleno rendimiento con tres líneas (tres clases por curso) con 450 plazas de Infantil y Primaria.

Una falta de previsión del Ayuntamiento desde hace años que, apuntan, tampoco se ha corregido ahora. Ante esto, está previsto que se instalen prefabricadas en el CEIP Playas de Orihuela, y -otra vez- se usarán más dependencias del Número 20 por encima de la ratio legal.

Tijeretazo

Además, los recortes del Consell están haciendo estragos, de forma que en estos momentos los centros no pueden garantizar dar clases de castellano a los recién llegados porque no hay personal, y no porque esté pendiente de adjudicarse, sino porque lo han recortado.

Tampoco habrá docentes para dar apoyos, puesto que hay 30 maestros menos en Los Dolses y Playas de Orihuela, donde en los últimos años venían contando con dos profesores en el aula, precisamente por la realidad poblacional de Orihuela Costa, que se dedicaban sobre todo a reforzar a los alumnos con dificultades de aprendizaje y la enseñanza de español sin que haya una merma en la calidad.

Ni se han sustituido las bajas, lo que hace que en algunas clases se empiece sin tutores.

Con más burocracia y menos recursos, las direcciones ya no saben a quién encomendarse -con permiso de la Virgen de Monserrate- para que los colegios no sean un aparcamiento de niños hacinados.

Institutos

En los institutos del municipio la situación tampoco es nada halagüeña. A lo largo de la pasada semana, representantes del STEPV (Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià) han visitado diversos centros educativos de Orihuela para conocer de primera mano, a través del testimonio directo de familias, profesorado y personal administrativo, "la preocupante y caótica situación", advierten, con la que arranca el nuevo curso escolar. Así, el sindicato pone sobre la mesa un comienzo de curso marcado por el desorden, plantillas incompletas, falta de recursos e improvisación, al mismo tiempo que exige soluciones inmediatas: cobertura urgente de vacantes, finalización de las obras, refuerzo del personal, garantía de transporte escolar y planificación realista de la oferta educativa.

Obras, falta de personal y caos administrativo

En el extinto IES El Palmeral, recientemente convertido en Centro Integrado Público de Formación Profesional, "la situación es especialmente crítica", sostienen, ya que faltan docentes y personal administrativo. Todavía hay plazas de profesorado sin adjudicar. El centro cuenta únicamente con una administrativa cuando debería tener tres, lo que hace inviable gestionar con eficacia el proceso de admisión y matriculación.

La conselleria aún no ha creado el centro en el sistema informático, impidiendo realizar trámites esenciales como la matriculación o el traslado de expedientes.

Además, hay obras sin finalizar. Las aulas de Peluquería y Estética siguen inacabadas, al igual que las de Informática, debido a que las obras comenzaron en agosto. "La viabilidad del inicio de curso sigue siendo una incógnita", señalan las mismas fuentes, que también indican que el nuevo equipo directivo fue nombrado oficialmente el pasado día, comenzando el curso sin credenciales ni acceso a las plataformas.

En este centro, insisten, parte del alumnado de ESO y profesorado perteneciente administrativamente al IES Gabriel Miró ha sido reubicado en aulas carentes en espacio y sin las condiciones adecuadas para desarrollar la labor educativa.

Más alumnos por aula

En el IES Las Espeñetas, las obras continúan y se ha tenido que apuntalar otra zona del edificio, lo que genera serias preocupaciones en materia de seguridad tanto para el alumnado como para los trabajadores del centro.

En el Gabriel Miró, las aulas de Bachillerato siguen en obras, sin previsión clara de finalización.

A esto, añaden, se suma "una masificación preocupante": muchas aulas de Bachillerato de los tres IES de la ciudad cuentan con hasta 40 alumnos por clase, "algo inaceptable tanto desde el punto de vista pedagógico como sanitario", lamentan.

Transporte escolar insuficiente

El alumnado del Bachillerato de Artes, que ha sido trasladado al IES Las Espeñetas, se enfrenta ahora a la falta de transporte escolar, debiendo recorrer a pie más de dos kilómetros desde la estación de autobuses hasta el centro. Hasta el curso pasado, disponían de transporte al IES El Palmeral, lo que ahora se ha eliminado sin alternativa viable.

Plazas por "tómbola"

El sindicato critica, además, la falta de planificación en el proceso de admisión de los ciclos formativos. Este martes, las plazas vacantes se adjudicarán de forma presencial y aleatoria, en un proceso que califica de "tómbola", sin criterios claros ni transparencia.

El STEPV también alerta de que muchos alumnos están siendo derivados a la modalidad semipresencial ante la falta de plazas en los ciclos formativos presenciales. "Esta modalidad debería ser una opción voluntaria, pensada para personas que trabajan y no pueden asistir regularmente al centro, no una solución improvisada para compensar la falta de previsión", recuerda el sindicato.

"Consideramos que el caos vivido en los centros educativos de Orihuela es el resultado de una grave falta de planificación y coordinación por parte de la Conselleria de Educación, poniendo en riesgo el derecho del alumnado a una educación de calidad y se sobrecarga al personal docente y administrativo, que está haciendo frente a una situación límite sin los recursos necesarios", concluyen.