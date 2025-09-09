Luz verde para que Torrevieja asuma las obras del IES Las Lagunas tras cuatro años de trámites

La carencia de infraestructuras educativas preocupan, y mucho, en la Vega Baja, sobre todo en aquellos municipios donde la demanda escolar afronta un crecimiento sostenido en el tiempo que no suele ir acompañado de recursos suficientes.

El pleno del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó este martes la aceptación de la delegación de competencias del Plan Edificant para ejecutar una remodelación integral del IES Las Lagunas, con una inversión de más de 9 millones de euros que será sufragada por la Conselleria de Educación, para uno de los centros con mayor número de alumnos y el único que dobla turno de mañana y tarde.

No sin antes las críticas por parte de la oposición, que pusieron de relieve sobre todo la tardanza. Sueña Torrevieja puso directamente en el punto de mira que se trata de "un engaño" por parte de la Generalitat. Su portavoz, Pablo Samper, alertó de "la situación de bloqueo y abandono" que sufre el proyecto de ampliación y mejora de este centro educativo dentro del Plan Edificant, después de más de cuatro años de trámites, actualizaciones parciales y promesas incumplidas.

En este sentido, subrayó que la Generalitat pretende que el Ayuntamiento ejecute las obras entre 2025 y 2027 con un presupuesto calculado con precios de 2022, lo que, a su juicio, "hace absolutamente inviable afrontar los costes reales de la obra".

No en vano, sostuvo, la primera memoria técnica valorada se elaboró en septiembre de 2021 con un presupuesto de 6,8 millones de euros sobre un módulo de construcción ya caducado. Desde entonces se han producido dos actualizaciones del módulo económico que nunca se han aplicado correctamente, a pesar de que los costes de construcción no han parado de subir.

Tras numerosos retrasos, la Generalitat remitió el pasado 1 de julio, con más de 26 meses de demora, la propuesta de resolución de delegación de competencias, manteniendo "un presupuesto desfasado" de 9,05 millones de euros, calculado con un módulo que no se actualiza desde hace casi tres años, en concreto, desde octubre de 2022.

"Esto es una auténtica tomadura de pelo", criticó Samper, añadiendo además que el 96% de la financiación, unos 8,7 millones de euros, se condiciona a los presupuestos autonómicos de 2026 y 2027. Es decir, "ni siquiera hay garantías de que el grueso de la obra pueda pagarse, porque todo depende de que en esos años la Generalitat consigne el dinero en sus presupuestos. Nos engañan dos veces: con un presupuesto desfasado y con una financiación sin compromiso real", sentenció.

"Nuestros estudiantes, profesores y familias no merecen más retrasos ni más excusas. Ya son cuatro años perdidos y no vamos a permitir que la Generalitat siga jugando con la educación pública de Torrevieja", concluyó Samper.

Tardanza

En la misma línea, el PSOE señaló la demora en la tramitación. La portavoz del grupo, Bárbara Soler, destacó que su formación lleva años denunciando los retrasos en materia de infraestructuras educativas que se deben a "la ineptitud y a la dejadez del Partido Popular local y del autonómico".

La socialista manifestó que, tal y como pasó anteriormente con el IES 1 Libertas y otros centros, han existido errores que califica de "imperdonables" en la tramitación de las delegaciones de competencias en el marco del Plan Edificant: "Las memorias valoradas del IES Las Lagunas se presentaron en conselleria sin actualizar en diversas ocasiones a pesar de que los módulos son públicos y estaban publicados, sin que nadie reparase en que se habían actualizado", lo que Soler calificó como una "chapuza" del equipo de gobierno.

Así, también enfatizó que no fue hasta abril del año pasado cuando el alcalde solicitaba saber del estado de la tramitación, un año después del pleno en el que se aprobó. En cuanto a la Administración autonómica, afeó que solo hace un mes que comunicó que aceptaba la delegación de competencias, "probablemente acelerado tras el incidente que provocó heridas a una alumna al desprenderse un azulejo".

Para Soler, "el PP local se sabe poner muy bien la corbata para los congresos de reinventar la educación, pero se le da muy mal ponerse el mono de trabajo".

Población escolar

Precisamente, el alcalde del municipio, Eduardo Dolón, y el concejal de Educación, Ricardo Recuero, visitarán este miércoles el IES Las Lagunas con motivo del inicio del curso escolar que ha comenzado este lunes -con el paréntesis del martes por la alerta meteorológica- con un total de 14.488 alumnos en todos los niveles educativos, lo que refleja un notable incremento de la población escolar -más del 50% en apenas cinco años- para el que se han habilitado centros provisionales como los colegios nº 14 y 15 y el IES Eras de la Sal, mientras se trabaja ya en el futuro colegio nº 16 en la zona de Mar Azul.

El nuevo IES 6 Eras de la Sal, que va a duplicar su capacidad ampliándose con ocho aulas más de la ESO y probablemente con oferta de Bachiller. En estos momentos se está finalizando el montaje de las prefabricadas, mientras que el CEIP nº 16 estará en marcha en enero de 2026 en aulas prefabricadas de doble planta, cuyo montaje está previsto que se inicie en octubre en los terrenos junto a Ferrís donde estaba el antiguo colegio Amanecer (en barracones durante 17 cursos completos). Se trata de un centro educativo de tres líneas con comedor y con todos los servicios para dar un respiro a la presión escolar que tiene la ciudad.

Torrevieja cuenta en estos momentos con tres centros en aulas prefabricadas. Dos colegios de Infantil y Primaria, el número 14 y el número 15, que siguen sin nombre oficial tras dos cursos, y el IES 6 Eras de la Sal, que se concentran en torno a la avenida de Los Nenúfares, entre la CV-905 y el barrio de Las Torretas.

El pleno también rechazó la construcción de una nueva desaladora en el término municipal, aprobando una moción del PP, y dio luz verde, con una moción de Vox, a impulsar la actuación directa del Ayuntamiento para desalojar okupas ilegales en la ciudad.