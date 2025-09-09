Radiografía del cultivo en la Vega Baja, la huerta de Europa

El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja del Segura (Convega), a través de la Marca Territorio "Vega Baja del Segura _tu tierra y la mía", ha aprovechado la celebración del Día Mundial de la Agricultura este martes para destacar la importancia de la huerta de la comarca y el trabajo de quienes la hacen posible.

El sector agrario de la Vega Baja es un claro referente a nivel provincial y nacional. Un ejemplo de ello es que la comarca lidera la superficie de cultivo en la provincia de Alicante con más de 40.000 hectáreas dedicadas a la agricultura, según recoge el último Informe del Sector Agrario Valenciano (2024). En conjunto, cerca del 30% de la superficie de cultivo de toda la provincia se concentra en la Vega Baja, conocida como la huerta de Europa.

Un lugar destacado ocupan los cítricos, con más de 25.000 hectáreas de plantación. El limonero (14.609 hectáreas), el naranjo (6.240) y el mandarino (3.741) suman más del 70% de la superficie de cítricos de toda la provincia. La alcachofa de la Vega Baja y el brócoli, con más de 3.000 hectáreas en conjunto, son otros de los productos más cultivados en la comarca y grandes referentes provinciales, ya que más del 50% de las hortalizas alicantinas tienen sus raíces en la huerta de la Vega Baja.

Entre los frutales destacan el almendro (2.092 hectáreas) y el granado (931), cuya producción en la comarca está amparada por la Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Granada Mollar de Elche. Además, cultivos como la patata, la lechuga, el melón o la alfalfa, todos ellos con más de 500 hectáreas, refuerzan la diversidad productiva de la zona.

Casi el 30% de la superficie de cultivo de toda la provincia se concentra en la Vega Baja / Información

Un símbolo de identidad

Para el presidente de Convega y diputado provincial de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, "la huerta de la Vega Baja del Segura, junto al sistema de riego tradicional, forma parte de una seña de identidad de la comarca". Pastor ha resaltado la importancia del sector agroalimentario en la actividad económica comarcal incidiendo en que "la agricultura supone mucho más que un motor económico fundamental para esta tierra, ya que puede desempeñar diversas funciones, además de producir productos de elevada calidad, generar riqueza y puestos de trabajo, como contribuir al mantenimiento y conservación de su paisaje característico y evitar el despoblamiento de las zonas rurales".

Todo ello, ha añadido el presidente de Convega, "se ha forjado a lo largo de los siglos gracias al esfuerzo de los agricultores, por lo que es necesario reconocer cada día el trabajo tan relevante que llevan a cabo y, más aún, en un día tan señalado como el Día Mundial de la Agricultura".

Productos de calidad reconocida

Desde Convega también se ha subrayado la calidad de los productos que se cultivan en la Vega Baja, muchos de ellos con reconocimiento nacional e internacional. Ejemplos de ello son la Alcachofa de la Vega Baja del Segura, la Breva de Albatera, la Ñora de Guardamar del Segura o la Granada Mollar de Elche con Denominación de Origen Protegida.

Investigación y formación

La Vega Baja es además el entorno ideal para la intersección de la actividad de los grupos de investigación de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (Universidad Miguel Hernández), las empresas del sector agroalimentario y de la Administración pública, por lo que el Consorcio reafirma su compromiso con el sector contribuyendo al impulso de acciones de promoción, atendiendo necesidades formativas, apostando por la sostenibilidad y aumentando su competitividad con el fin de que la agricultura continúe siendo un eje estratégico para el desarrollo económico y social de la comarca.