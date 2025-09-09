El subdelegado del Gobierno se desplaza a Callosa para ver los daños del temporal

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, está siguiendo de cerca el episodio de lluvias registrado en las últimas horas en la provincia de Alicante, en permanente coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y con los servicios de emergencias, con el fin de garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia que pudiera producirse en las próximas horas.

El subdelegado se ha trasladado este martes a Callosa de Segura, donde ha participado, junto a la alcaldesa del municipio, Amparo Serrano, en la reunión de coordinación urgente convocada para el seguimiento del temporal. El subdelegado ha visitado el centro deportivo municipal y el campo de fútbol, que se han visto afectados por el reventón húmedo del lunes por la tarde. Desde allí, ha destacado la importancia de "mantener la máxima colaboración entre administraciones" para actuar con rapidez y eficacia.

Tras su visita a Callosa, se desplazará a Cox y Redován, donde se reunirá con los respectivos alcaldes y recorrerá las zonas más afectadas por las precipitaciones, con el objetivo de evaluar sobre el terreno la situación y ofrecer el apoyo del Gobierno.

Prudencia

El subdelegado ha señalado que el Gobierno "está muy pendiente de la evolución de las lluvias que se esperan para la jornada de hoy" y ha hecho un llamamiento a la prudencia de la ciudadanía: "Queremos trasladar un mensaje de tranquilidad, pero también de responsabilidad. Es fundamental seguir en todo momento las recomendaciones de los servicios de emergencias y evitar desplazamientos innecesarios. La coordinación institucional y la prevención ciudadana son claves para minimizar riesgos", ha afirmado.

En la noche del lunes, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, visitó las zonas más afectadas de Cox y Redován, en compañía de los al alcaldes de estas dos localidades, Antonio José Bernabeu Santos y Nely Ruiz, definiendo lo vivido como "un momento absolutamente inesperado, sin ningún aviso por parte de ningún organismo, que ha cogido por sorpresa".

En este sentido, Mazón resaltó que no hay que lamentar pérdidas personales, aunque sí materiales, por lo que pidió a los regidores un balance de daños para que la Generalitat colabore lo antes posible en su restitución.

Por su parte, el PSOE de la Vega Baja ha criticado la actitud de Mazón, al limitarse a acudir únicamente a ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, "ignorando deliberadamente a municipios gravemente afectados bajo gobiernos socialistas, como Callosa de Segura", han apuntado fuentes socialistas.

La secretaria de Emergencias de la Ejecutiva Comarcal del PSOE Vega Baja, Laura Velasco, ha subrayado que "tiene la obligación de estar a la altura de su cargo y dejar a un lado el sectarismo político".