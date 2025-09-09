Toda la Vega Baja menos Pilar de la Horadada y Algorfa suspende las clases por alerta de lluvias

Con el susto del reventón húmedo en el cuerpo, con fuertes rachas de viento y lluvia en pocos minutos en la tarde del lunes, 24 de los 27 municipios de la Vega Baja han reaccionado en cadena suspendiendo las clases para este martes y algunos de ellos cerrando parques y áreas municipales al aire libre.

Todos excepto Pilar de la Horadada, en donde fuentes municipales han afirmado que no hay motivo para hacerlo; Daya Vieja, que carece de colegio y cuyo alumnado se reparte entre Daya Nueva, Rojales y San Fulgencio; y Algorfa, que ha decidido mantener la actividad lectiva.

Incluso, ya entrada la noche, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, visitó las zonas más afectadas de Cox y Redován, en compañía de los al alcaldes de estas dos localidades, Antonio José Bernabeu Santos, y Nely Ruiz, definiendo lo vivido como "un momento absolutamente inesperado, sin ningún aviso por parte de ningún organismo, que ha cogido por sorpresa".

En este sentido, Mazón resaltó que no hay que lamentar pérdidas personales, aunque sí materiales, por lo que pidió a los regidores un balance de daños para que la Generalitat colabore lo antes posible en su restitución.

"Un vendaval histórico", calificó Meteorihuela, con rachas de viento de 105 y 122 kilómetros por hora según los observatorios que tiene instalados en el Seminario Diocesano de Orihuela y en la Casa de Cultura de Cox, respectivamente.

La comarca ha recordado, una vez más, en el sexto aniversario aquella dana entre el 12 y el 14 de septiembre de 2019, cuando se desplomaron 500 litros por metro cuadrado, marcando en el calendario la peor catástrofe natural en 140 años.