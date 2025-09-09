La Vega Baja evalúa los daños por el reventón húmedo y se blinda en una jornada que transcurre sin que caiga ni una gota

La Vega Baja mantuvo este martes la mirada en el cielo ante la alerta naranja con una jornada marcada por la suspensión de las clases en los centros educativos en 24 de los 27 municipios de la comarca, con la excepción de Pilar de la Horadada y Algorfa, que siguieron adelante con la actividad lectiva, y Daya Vieja, que al ser la localidad más pequeña carece de colegio y reparte su alumnado entre Daya Nueva, Rojales y San Fulgencio.

El día transcurrió sin caer ni una gota, aunque con el alma en vilo, sobre todo ante la alerta por reventón húmedo en la provincia por la tarde, un fenómeno que el lunes se dejó ver en Orihuela, Cox, Redován y Callosa de Segura. "Un vendaval histórico", calificó Meteorihuela, con rachas de viento de 105 y 122 kilómetros por hora según los observatorios que tiene instalados en el Seminario Diocesano de Orihuela y en la Casa de Cultura de Cox, respectivamente.

Un sobresalto que puso a flor de piel una trágica efemérides. La comarca recordó, una vez más, en el sexto aniversario aquella dana entre el 12 y el 14 de septiembre de 2019, cuando se desplomaron 500 litros por metro cuadrado, marcando en el calendario la peor catástrofe natural en 140 años.

Orihuela se vio inmersa el lunes en un fuerte temporal que incluso hizo que se fuera la luz desde las 17 horas, que se fue restableciendo en algunos puntos sin que hubiera vuelto en otros muchos hasta siete horas después, lo que obligó a celebrar a la luz de las velas la solemne eucaristía en la Catedral en honor a su patrona, la Virgen de Monserrate, y a cancelar hasta nuevo aviso la procesión general hacia el Puente Viejo para finalizar la jornada con un espectacular castillo de fuegos artificiales en el Puente Nuevo.

Fue un martes que dio para evaluar los daños. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, visitó las zonas más afectadas de Cox y Redován, en compañía de los alcaldes de estas dos localidades, Antonio José Bernabeu Santos, y Nely Ruiz, definiendo lo vivido como "un momento absolutamente inesperado, sin ningún aviso por parte de ningún organismo, que ha cogido por sorpresa".

En este sentido, Mazón resaltó que no hay que lamentar pérdidas personales, aunque sí materiales, por lo que pidió a los regidores un balance de daños para que la Generalitat colabore lo antes posible en su restitución.

Por su parte, el PSOE de la Vega Baja criticó la actitud de Mazón, al limitarse a acudir únicamente a ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, "ignorando deliberadamente a municipios gravemente afectados bajo gobiernos socialistas, como Callosa de Segura".

El subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, además de visitar estos dos municipios gobernados por los populares, se desplazó también a Callosa, con alcaldesa socialista -Amparo Serrano-, apelando a mantener la máxima colaboración entre administraciones.

Mientras, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat alertaba de que por la tarde volvía a haber posibilidad de que las tormentas pudieran provocar reventones húmedos, una tormenta muy violenta y de corta duración con vientos de más de 100 kilómetros por hora y que puede venir acompañada de granizo.

Los riesgos de este tipo de fenómenos es que causen la caída de árboles y ramas, de vallas y postes eléctricos, entre otros objetos. También pueden provocar desprendimientos de cornisas, toldos o cubiertas. Y producir problemas en la circulación viaria por la reducción de la visibilidad.

De hecho, el Consorcio Provincial de Bomberos informó de 32 intervenciones en la Vega Baja -Cox, Redován, Orihuela, Callosa y Rafal- por fuertes vientos y precipitaciones intensas desde las 16.45 horas del lunes a las 8.15 del martes, que se centraron en salvamentos en la vía pública, con especial atención por caídas de árboles, seguido por postes, cableados de luz y achiques de agua.

Desperfectos

El Ayuntamiento de Redován se dedicó este martes a restablecer la normalidad, abriendo todos los caminos rurales que se habían visto afectados por la caída de ramas, piedras y corrimientos de tierra y a retirar una cornisa descolgada en el colegio para asegurar la vuelta de los alumnos este miércoles con garantías.

Centro deportivo municipal de Callosa tras el paso del temporal del lunes / Información

Algunos vecinos de Cox tuvieron dificultades con las comunicaciones a raíz de la caída de una antena de telefonía en la azotea de un edificio. Los 40 parques y jardines que tiene el municipio también resultaron dañados. Además, se revisaron a conciencia los colegios por parte del inspector de la Generalitat, el arquitecto municipal, el alcalde y el concejal de Educación para garantizar la seguridad de los menores. La localidad sufrió numerosos desperfectos en cornisas y tejados.