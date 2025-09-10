Arranca el curso escolar en Orihuela con más de 11.000 alumnos
El municipio aún está pendiente de las matriculaciones sobrevenidas y los datos definitivos de Formación Profesional
El curso escolar ha arrancado en Orihuela este miércoles después de que el lunes fuera festivo en honor a su patrona, la Virgen de Monserrate, y el martes se decretara la suspensión de las clases como consecuencia de la alerta meteorológica. Lo ha hecho con más de 11.000 alumnos en sus aulas.
El alcalde del municipio, Pepe Vegara, junto con el concejal de Educación, Vicente Pina, lo ha inaugurado con una visita al CEIP Virgen de Monserrate de la pedanía de Torremendo, donde también han dado la bienvenida en este primer día el equipo directivo, profesorado, familias y alumnado.
Pina ha explicado que el inicio del curso se ha desarrollado con normalidad en los 44 centros educativos del municipio reconocidos por conselleria, entre colegios, institutos, la Escuela Oficial de Idiomas, el Conservatorio y la Escuela de Adultos.
Según los datos provisionales de matriculación, en Infantil hay más de 2.300 alumnos, en Primaria cerca de 5.000, en Secundaria más de 3.100 y en Bachillerato alrededor de 1.600. A estas cifras se sumarán en los próximos días los datos definitivos de Formación Profesional, tras la reunión prevista para este viernes con equipos directivos e inspección educativa, teniendo en cuenta además la transformación del IES El Palmeral en Centro Integral de FP.
El edil ha subrayado que "son cifras muy similares a las del curso pasado", aunque "todavía están pendientes de las matriculaciones sobrevenidas -fuera del plazo ordinario-, que siempre se atienden para garantizar la escolarización en las etapas obligatorias".
El concejal ha trasladado un mensaje de reconocimiento por "la labor de los equipos directivos, profesorado y familias, que son el motor fundamental en la educación", además de desear a todo el alumnado que viva "un curso pleno de aprendizajes y experiencias positivas".
La directora del centro, Amparo Navarro Barrachina, ha destacado que se trata de un colegio pequeño, pero con grandes aspiraciones educativas, ya que "este curso queremos abrirnos más a Europa y acercar al alumnado a diferentes culturas y países, máxime teniendo en cuenta que conviven en el colegio numerosas nacionalidades".
Por último, el alcalde ha deseado para todos los escolares de Orihuela "un curso "dichoso en aprendizaje, compañerismo y convivencia: disfrutad muchísimo de este curso, y sobre todo aprended a aprender".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un edificio sin concesión de Costas y con orden de demolición desde 2003 sigue en pie en la playa de La Mata de Torrevieja
- Adiós a una vida de recuerdos en la playa de Babilonia de Guardamar
- Torrevieja aprueba por 4 millones el último proyecto que concluye las obras del Puerto
- Aparcamiento durante 12 horas por 0,99 euros en los parkings de Paseo del Mar de Torrevieja
- La costa de Pilar de la Horadada se queda sin agua potable
- La Generalitat pedirá al Gobierno la suspensión cautelar del derribo de las casas de la playa de Babilonia de Guardamar
- Toda la Vega Baja menos Pilar de la Horadada y Algorfa suspende las clases por alerta de lluvias
- La Guardia Civil investiga una denuncia contra dos agentes de la Policía Local de Benejúzar por la muerte violenta de un hombre