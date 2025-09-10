Arranca el curso escolar en Orihuela con más de 11.000 alumnos

El curso escolar ha arrancado en Orihuela este miércoles después de que el lunes fuera festivo en honor a su patrona, la Virgen de Monserrate, y el martes se decretara la suspensión de las clases como consecuencia de la alerta meteorológica. Lo ha hecho con más de 11.000 alumnos en sus aulas.

El alcalde del municipio, Pepe Vegara, junto con el concejal de Educación, Vicente Pina, lo ha inaugurado con una visita al CEIP Virgen de Monserrate de la pedanía de Torremendo, donde también han dado la bienvenida en este primer día el equipo directivo, profesorado, familias y alumnado.

Pina ha explicado que el inicio del curso se ha desarrollado con normalidad en los 44 centros educativos del municipio reconocidos por conselleria, entre colegios, institutos, la Escuela Oficial de Idiomas, el Conservatorio y la Escuela de Adultos.

Según los datos provisionales de matriculación, en Infantil hay más de 2.300 alumnos, en Primaria cerca de 5.000, en Secundaria más de 3.100 y en Bachillerato alrededor de 1.600. A estas cifras se sumarán en los próximos días los datos definitivos de Formación Profesional, tras la reunión prevista para este viernes con equipos directivos e inspección educativa, teniendo en cuenta además la transformación del IES El Palmeral en Centro Integral de FP.

El edil ha subrayado que "son cifras muy similares a las del curso pasado", aunque "todavía están pendientes de las matriculaciones sobrevenidas -fuera del plazo ordinario-, que siempre se atienden para garantizar la escolarización en las etapas obligatorias".

El concejal ha trasladado un mensaje de reconocimiento por "la labor de los equipos directivos, profesorado y familias, que son el motor fundamental en la educación", además de desear a todo el alumnado que viva "un curso pleno de aprendizajes y experiencias positivas".

La directora del centro, Amparo Navarro Barrachina, ha destacado que se trata de un colegio pequeño, pero con grandes aspiraciones educativas, ya que "este curso queremos abrirnos más a Europa y acercar al alumnado a diferentes culturas y países, máxime teniendo en cuenta que conviven en el colegio numerosas nacionalidades".

Por último, el alcalde ha deseado para todos los escolares de Orihuela "un curso "dichoso en aprendizaje, compañerismo y convivencia: disfrutad muchísimo de este curso, y sobre todo aprended a aprender".