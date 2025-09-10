Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio en un parking calcina cuatro coches y obliga a desalojar un edificio de cinco plantas en Orihuela Costa

Los bomberos logran apagar el fuego tras casi cuatro horas de trabajo

Loreto Mármol

Loreto Mármol

Los bomberos se han tenido que emplear a fondo durante casi cuatro horas para extinguir un incendio en un parking subterráneo en Orihuela Costa. El aviso se produjo a la 00.21 horas en la calle del Mar, número 15, en Cabo Roig, justo en la zona donde se encuentra el centro comercial de Aguamarina.

Por la hora y la fecha, ya con menos gente que en agosto en esta zona turístico residencial del litoral oriolano, no ha habido que lamentar heridos. Sí daños materiales: cuatro vehículos calcinados y diez dañados.

Debido a la gran cantidad de humo, se ha tenido que desalojar el edificio de cinco plantas. También por ello y por la propagación del incendio a varios coches, se ha desplazado hasta el lugar toda la dotación disponible en el parque de bomberos de Torrevieja con ayuda del de Almoradí. En total 15 efectivos que, tras varias horas de trabajo, han podido dar por extinguido el fuego a las 4.02 horas.

Un incendio en un parking calcina cuatro coches y obliga a desalojar un edificio de cinco plantas en Orihuela Costa

