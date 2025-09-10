Siete colegios de Torrevieja asumen nueve aulas más para dar cabida a la alta demanda

La Comisión de Escolarización de Primaria adjudicó el viernes in extremis plaza a 257 niños en Torrevieja. A más de 80 ya se les ha asignado el colegio nº 16, que arrancará, según las previsiones en este momento, en enero. Mientras, acuden a otras escuelas, a la espera de que su centro de referencia sea una realidad, comenzando en octubre el montaje de las prefabricadas, que se adjudicaron a principios de agosto, en los terrenos junto a Ferrís en Mar Azul, donde estaba el antiguo colegio Amanecer, que funcionó en barracones durante 17 cursos completos.

La alta demanda escolar que asume la ciudad y la falta de infraestructuras obliga a reinventar espacios en centros pensados para tres aulas por curso. Es decir, hace que haya colegios de línea 3 (tres aulas por curso) que estén funcionando "de forma puntual", explican fuentes de la Conselleria de Educación, aumentando sus unidades en algunos cursos. En concreto, siete de los 15 centros de Infantil y Primaria han pasado a cuatro clases en algunos de los cursos para poder sumir esa demanda que es obligatorio escolarizar. Son los casos del CEIP Maestro Salvador Ruso (en primero), El Acequión (en segundo curso), Nuestra Señora del Rosario (tercero, cuarto y sexto), Las Culturas (sexto), Amanecer (sexto), Número 14 (tercero) y Número 15 (quinto).

En cuanto a Secundaria, la comisión ha adjudicado plaza este miércoles a 165 alumnos de ESO y Bachiller que aún estaban pendientes de su ubicación cuando el curso comenzó el lunes, con un martes de clases suspendidas por la alerta meteorológica. Un total de 44 aún tendrán que esperar unos días más, hasta la próxima semana, cuando se prevé que esté lista la ampliación del IES 6 Eras de la Sal que no ha llegado a tiempo pese a que la adjudicación del montaje de ocho nuevas aulas se hizo a principios de julio. Hasta el momento este centro está funcionando con cinco cursos de primero de Secundaria.

44 alumnos de Secundaria están a la espera del IES 6 Eras de la Sal

El curso ha arrancado con 14.488 alumnos en todos los niveles educativos, a los que se suman las enseñanzas no obligatorias -la Escuela Oficial de Idiomas y el Conservatorio-, alcanzando los 17.000. "Aquí cada curso escolar seguimos incrementando estas cifras", ha manifestado el alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón, que ha visitado este miércoles el CEIP Virgen del Rosario y el IES Las Lagunas.

Y no pararán de llegar nuevas peticiones de matriculación. "Estamos en constante incorporación de alumnado", ha incidido el regidor, en un modelo que tiene la particularidad de que durante todo el curso escolar hay miles de solicitudes fuera del periodo ordinario.

Para la comunidad educativa, se ha normalizado la avalancha y que las ratios estén sobrepasadas, lo que hace que la calidad educativa se pierda por el camino. No en vano, el resultado son aulas masificadas con el problema añadido del calor en clases con numerosos alumnos y sin aire acondicionado en la mayoría de centros. De hecho, el colegio Inmaculada, que arrancó su andadura el curso pasado en un edificio de nueva planta, aún no cuenta con aire acondicionado.

Docentes

Otro de los puntos que acapara más quejas es el profesorado que falta por llegar. El día 1, cuando comenzaron aunque sin actividad lectiva, no estaban todas las plazas asignadas, y una semana después tampoco. En algunos colegios aún no hay docentes en calidad de tutores.

"Faltan algunos profesores, especialmente en institutos y en la materia de Matemáticas", ha reconocido el alcalde, aunque se desconoce el número. Además del ritmo de adjudicación de plazas por parte de conselleria, la causa es que se ofertan, pero no se cubren porque los docentes no las eligen. Queda pendiente también que se cubran las bajas. Por ejemplo, en el Virgen del Rosario, al que ha acudido Dolón, hay cinco bajas que no tienen sustituto, así como el profesor tutor para la nueva unidad de cuarto curso.

Necesidades

La directora de este centro también ha recalcado las necesidades de los colegios en cuanto a mantenimiento. Se hacen reparaciones, pero estas llegan cuando ya las cosas se han roto. No existe un mantenimiento como tal. En este caso, la estructura del centro está formada por vigas de hierro en una zona de mucha oxidación y las bajantes de las de los tejados están agrietadas.

En este sentido, el alcalde ha incidido en que quedan cosas por mejorar en la limpieza de los jardines, un punto que, a su juicio, mejorará con la nueva contrata de parques, que incluye las zonas verdes de los centros escolares.

IES Las Lagunas

Después, Dolón ha visitado el IES Las Lagunas. El pleno acaba de aprobar la delegación de competencias para que el Ayuntamiento asuma su reforma integral, con una inversión por parte de la Generalitat de más de 9 millones de euros.

Primero, se tendrá que licitar la redacción del proyecto para concretar con exactitud el coste y el plazo de ejecución y sobre todo saber si el edificio será de nueva planta, como en el caso reciente del colegio Inmaculada, o si se realizará una intervención parcial reutilizando algunas zonas, como ocurrió con El Acequión.

Un proyecto que, según el alcalde, estará listo en el primer semestre del próximo año, cuando también se liciten las obras para que en el curso escolar 26-27 se pueda planificar la ubicación del alumnado de este centro. "Es una de las primeras necesidades educativas en cuanto a los institutos", ha subrayado Dolón, mientras la ciudad ya piensa en el IES número 7.