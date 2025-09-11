El comisario de la Policía Local de Orihuela se presenta a gerente de la empresa municipal de basuras, que ostenta el exedil Aparicio

El comisario de la Policía Local de Orihuela, José María Pomares, se ha presentado a la plaza de gerente de la empresa municipal Servicio de Gestión Medioambiental de Orihuela (SGM), un puesto que ostenta Dámaso Aparicio, que ocupó en anteriores gobiernos populares varias concejalías como las de Medio Ambiente y RSU y Limpieza Viaria y en este mandato comenzó como personal de confianza del PP con un sueldo de 40.000 euros.

Todos los puestos de una empresa municipal se deben cubrir a través de procesos selectivos públicos, aunque hasta ahora se hacía con asesores que percibían un sueldo del Ayuntamiento como personal eventual. Asimismo, cada sociedad municipal debe contar con personal propio e intransferible, sin que ceda trabajadores al Consistorio y viceversa.

Así, la Administración local publicó las bases para las plazas de gerencia, operarios, administrativos y cinco técnicos (económico financiero, contratación pública, recursos humanos, oficina técnica y educación y control ambiental). Hasta que se resuelva el proceso, Aparicio es el gerente de forma provisional, percibiendo un salario de 80.000 euros.

El bipartito de PP y Vox cambió en febrero los estatutos de las mercantiles municipales para remunerar la gerencia y que los consejeros, que son los concejales de la Corporación, cobrasen dietas.

En mayo, el pleno dio luz verde a que la gestión de las basuras y el mantenimiento de los viales de la Costa se realizara a través de SGM, y en julio la sesión plenaria aprobó las retribuciones de los gerentes, estableciendo tres grupos de 50.000 euros fijos más variables de 30.000, 20.000 y 10.000 en función de las categorías hasta alcanzar los 80.000, 70.000 y 60.000 euros.

Pomares también se presentó a la plaza de coordinador general del área 4 del Ayuntamiento, uno de los cuatro altos cargos de libre designación -propuestos por el alcalde- que perciben una remuneración de 100.000 euros. Pese a sus numerosos recursos, el nombramiento recayó en Isabel María Belmonte.

Se trata de una estrategia del comisario, que entró en una guerra abierta contra el equipo de gobierno después de que en abril se decretara su "jubilación forzosa", incluyendo una acusación de acoso laboral contra Vegara y la edil de Seguridad Ciudadana. Después, el bipartito sacó cuentas y mandó a Pomares de vacaciones "forzadas" hasta el día de su jubilación, el próximo día 18, aunque solicitó estar en activo hasta cumplir los 67 años en 2027.

La última batalla se produjo el lunes, cuando el comisario dejó plantado al Ayuntamiento en la tradicional entrega de reconocimientos a la Policía Local. Un acto en el que Pomares recibiría el Diploma de Jubilación, como es habitual en estos casos, al que rehusó ir para evitar "problemas", aunque en realidad también le suponía un mal trago, ya que al estar expedientado por falta grave no puede representar al Cuerpo ni llevar el uniforme. En su discurso, el alcalde lanzó varios dardos en torno a la honestidad, la ejemplaridad y el respeto a los superiores sin abusar de mandos.

Recursos

Ahora, Pomares ha presentado una cascada de recursos contra cada uno de los puestos ofertados en SGM, a excepción de la gerencia, sosteniendo que las bases son nulas de pleno derecho porque incumplen la ley "de forma descarada".

Así, solicita que se paralice el proceso hasta que "se subsanen las deficiencias detectadas" y se modifiquen las bases, argumentando que en cuanto a la previsión de valorar la solvencia y experiencia acreditada en órganos municipales y supramunicipales no se valore en ningún caso el tiempo como concejal o cargo político electo, al tratarse de funciones representativas y no de un puesto técnico o administrativo, lo que vulneraría los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Asimismo, impugna la fase de valoración de currículum y entrevista personal, al "no ser objetiva" por la omisión de un baremo expreso que distribuya los puntos entre los distintos méritos y sin límite ni control externo posible, lo que conlleva, a favorecer "valoraciones desiguales y arbitrarias".

También indica que la normativa exige que el anuncio de la convocatoria se haga en el Boletín Oficial del Estado y no en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, como ha ocurrido. Además, añade, no se especifica claramente si las plazas a cubrir son de carácter fijo o temporal y solo se da la posibilidad de presentar las instancias a través de la sede electrónica, lo que "obliga indiscriminadamente a todas las personas físicas a disponer de certificado digital.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento sin que por el momento haya recibido una respuesta sobre el proceso selectivo.