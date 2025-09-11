Orihuela y la Confederación Hidrográfica desatascan un convenio de 800.000 euros para la limpieza de cauces

El esperado convenio entre la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y el Ayuntamiento de Orihuela la limpieza, conservación y adecuación de los cauces de dominio público hidráulico del municipio, que aguardaba en un cajón desde enero, ya está firmado. En total, se destinarán 800.000 euros al mantenimiento de los tramos urbanos y periurbanos, que son competencia municipal.

Así, se establece que el Consistorio aportará el 60% de la financiación, 480.000 euros, mientras que la CHS asumirá el 40% restante, 320.000. La vigencia será de cuatro años, prorrogables por otros cuatro -200.000 euros anuales-, y permitirá planificar y ejecutar trabajos de forma estable y coordinada entre administraciones.

El convenio contempla tareas como la eliminación de elementos que obstruyan el cauce, podas y desbroces en la vegetación de ribera, recuperación de márgenes deteriorados, estabilización en zonas con riesgo de erosión, retirada de infraestructuras obsoletas, mejora de la continuidad fluvial con la recuperación de antiguos meandros y control de especies invasoras que afectan al equilibrio del ecosistema.

En cuanto a los compromisos, el organismo de cuenca se encargará de ejecutar los trabajos, ya sea con medios propios o a través de contratos externos, además de supervisar y controlar su correcta realización. Por su parte, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la CHS los terrenos necesarios para desarrollar las intervenciones y asumirá la conservación y mantenimiento de las infraestructuras una vez finalizadas las obras.

El acuerdo incluye también la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento formada por dos representantes de cada Administración. Este órgano será el encargado de coordinar los trabajos, aprobar la planificación anual de las inversiones, evaluar el desarrollo de las actuaciones y plantear nuevas necesidades que puedan surgir durante la vigencia del convenio.

La firma del convenio se ha producido este jueves con la rúbrica del alcalde, Pepe Vegara, y el presidente de la CHS, Mario Urrea, en un acto celebrado en la sala del Oriol con la asistencia de la concejala de Medio Ambiente, Noelia Grao; el edil de Protección Civil y Emergencias, Víctor Valverde; el director técnico, Carlos Marco, y el comisario de aguas adjunto, Adolfo Mérida.

El alcalde y el presidente de la CHS firman el convenio con la asistencia de la concejala de Medio Ambiente / Información

Vegara ha destacado que este convenio "responde a una reivindicación histórica de Orihuela y con el demostramos que desde el Ayuntamiento asumimos nuestra responsabilidad, aportando la mayor parte de la inversión y conseguimos que la CHS se comprometa a trabajar de manera coordinada con nosotros".

Coordinación

Fue hace casi un año, en noviembre, cuando el organismo de cuenca avanzó que inyectaría 3,3 millones de euros para ayuntamientos, entre ellos el oriolano, que se iría depositando conforme se firmaran los acuerdos. Un total de 27 consistorios se acogieron entonces a esta fórmula de financiación compartida. En Alicante, Benijófar, Crevillent, Formentera del Segura, Orihuela y Redován -faltaba Rojales-.

De esta forma se daba respuesta a la normativa que indica que las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponden a las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico.

Es decir, permite una cooperación más estrecha entre la CHS y el Consistorio para poder hacer las actuaciones que el Ayuntamiento considere necesarias dentro del dominio público hidráulico de una forma más ágil. En suma, es un paso para coordinar los trabajos entre administraciones, evitando un galimatías de competencias que en muchos casos trae como consecuencia la dejadez en la limpieza de los cauces, al lanzarse "el balón" -o la responsabilidad- los unos a los otros, lo que ha ido provocando no pocas quejas vecinales con una preocupación recurrente ante una falta de un mantenimiento adecuado, en verano por el riesgo de incendio y en otoño ante la posibilidad de que las lluvias torrenciales produzcan tapones que agraven los episodios.