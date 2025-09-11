Pillan a un hombre de 47 años robando en un pub de Torrevieja

La Guardia Civil, en el marco del Plan Comercio Seguro, ha detenido a un hombre de 47 años que fue sorprendido en el interior de un pub de la localidad de Torrevieja justo cuando intentaba sustraer la recaudación diaria del establecimiento, que a esas horas permanecía cerrado al público.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de agosto, cuando agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrevieja, que se encontraban prestando servicio de seguridad ciudadana, fueron alertados para desplazarse con urgencia al local, donde el personal de seguridad había retenido a un individuo que había accedido al interior del establecimiento en horario de cierre.

Una vez en el lugar, los agentes identificaron a la persona retenida, tratándose de un varón con antecedentes por delitos contra el patrimonio. Tras realizar las comprobaciones oportunas en la caja registradora, se determinó que faltaban 810 euros. En el registro efectuado al detenido, los agentes localizaron en el bolsillo derecho de su pantalón esa misma cantidad de dinero, que fue intervenida y devuelta a su legítimo propietario.

Asimismo, se constató que el hombre había accedido al establecimiento tras forzar una de las puertas de acceso, por lo que fue detenido en el mismo lugar.

Actitud agresiva

Durante el traslado a dependencias oficiales, el arrestado mostró una actitud muy agresiva, llegando a ocasionar daños en el vehículo policial. Posteriormente, ya en el calabozo, mantuvo la misma actitud violenta, causando nuevos daños en las instalaciones.

Al detenido se le imputan un delito de robo con fuerza y dos delitos de daños. Tras la instrucción de las diligencias, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Torrevieja, cuyo titular decretó su libertad con medidas cautelares.

Recomendaciones

Esta actuación se enmarca dentro del Plan Comercio Seguro. Ante un incidente en un establecimiento, la Guardia Civil recuerda la importancia de: no acceder al interior hasta la llegada de las fuerzas policiales, ya que podría encontrarse alguna persona en su interior; no manipular los objetos tocados por el autor, con el fin de preservar posibles pruebas; facilitar a los agentes la mayor cantidad de información posible sobre lo ocurrido, el presunto autor y su forma de huida; solicitar a los testigos que permanezcan en el lugar o en su defecto recoger sus datos de contacto y formalizar las denuncias correspondientes