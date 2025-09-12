La adjudicataria reduce en 95.000 euros el coste del proyecto para el nuevo centro de enfermos de Alzheimer de Torrevieja

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado este viernes la adjudicación, una vez concluido el proceso de licitación, a la mercantil Francisco M. Juárez Pozuelo el contrato para la construcción del nuevo centro de día para personas con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas "Tomás Ballester Herrera", que es "una prioridad para este equipo de gobierno", ha informado el concejal secretario de la junta, Federico Alarcón.

El adjudicatario ha obtenido la máxima puntuación en el proceso de licitación, al que se han presentado 13 proyectos -cuatro seleccionados en la fase final-, lo que lo convierte en la oferta más ventajosa para el municipio. El contrato ha sido adjudicado por 204.354 euros, teniendo un plazo de redacción de seis meses. El precio de licitación era de 299.749, adjudicándose con una baja del 32% (95.395 euros). Cabe destacar que la oferta de la adjudicataria incluye un incremento de 18 meses de asistencia técnica para el servicio y una ampliación del plazo de garantía de 18 meses.

Ahora, la mercantil tiene un plazo de diez días para presentar toda la documentación para que el contrato se adjudique definitivamente. Se prevé que durante las primeras semanas de octubre se presente a la ciudadanía el proyecto ganador del nuevo centro de día.

Este proyecto supone un paso decisivo para dar respuesta a una de las principales demandas sociales de Torrevieja, ya que permitirá dotar a la ciudad de un lugar especializado donde se cubrirán las necesidades complejas y cambiantes de los pacientes y al mismo tiempo proporcionará apoyo vital a los familiares y cuidadores principales.

El futuro centro se levantará en el Sector 25 del PGOU, junto al hospital privado y el Auditorio, con una superficie aproximada de 2.700 m² construidos y una urbanización de parcela de más de 7.900 m², y contará con un presupuesto estimado de ejecución de 5,5 millones de euros en la fase de obra.

Parcela donde está previsto el centro, junto al hospital privado y el Auditorio / Información

El alcalde, Eduardo Dolón, y la concejala de Ong's y Voluntariado, Trudy Páez, se han reunido este viernes con la junta directiva de la asociación AFA Torrevieja, en donde se le ha informado de la adjudicación de este importante proyecto tan necesario para atender, en un centro más moderno y con bastante más capacidad, a las personas enfermas de Alzheimer de la localidad.

Ayuda a domicilio

La junta también ha dado luz verde a la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que tendrá una duración de dos años más otros dos de posible prórroga, por lo que el montante total por los cuatro años de contrato asciende a 3.724.802 euros (IVA no incluido) -931.000 anuales-.

Este contrato se adjudicará por procedimiento abierto y mediante tramitación urgente tras haber finalizado hace casi un año, el pasado 31 de octubre.

Se trata de una prestación básica del Sistema Público de Servicios Sociales de carácter doméstico, personal o educativo, que se presta en el propio hogar, a personas solas o unidades de convivencia, que ofrece una atención polivalente y temporal, integrado con el resto de prestaciones y red social de la Comunidad, con la finalidad de posibilitar una mayor autonomía e integración en el entorno del beneficiario del servicio.

Dirigido a la población residente en el término municipal, atiende en la actualidad a más de un centenar de personas, cuyas circunstancias o condiciones personales y familiares conlleven su calificación como persona o familia en estado o situación de especial necesidad.

Escuelas deportivas

Asimismo, se ha aprobado la licitación del contrato de transporte para los desplazamientos de las escuelas deportivas municipales fuera de la localidad, con una duración de cuatro años prorrogables un año más, por una cuantía de 553.298 euros (IVA incluido), mediante procedimiento negociado sin publicidad, tras haber quedado la licitación previa desierta.

El presupuesto base de licitación asciende a un presupuesto anual de 117.325 euros (IVA incluido) para 176 viajes comarcales, provinciales, autonómicos y nacionales.

Este transporte permite reducir el número de vehículos privados en la carretera los días de competición que se produciría si los familiares de los deportistas tuvieran que utilizar su propio vehículo. Además, garantiza la presencia de estos deportistas en las competiciones deportivas de sus respectivas categorías, permitiendo que no tengan que depender su asistencia a las competiciones del horario laboral o de cualquier otra índole de sus familiares.

Por último, se ha dado luz verde a una modificación de crédito de casi 500.000 euros para la Zona de Bajas Emisiones, con el fin de cubrir gastos que no alcanza la subvención europea, de 1,7 millones de euros.