Almoradí ya espera sus fiestas en honor al Cristo de las Campanas

El Ayuntamiento de Almoradí ha avanzado la programación especial que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de septiembre con motivo de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de las Campanas con una propuesta que integra actividades culturales, festivas y sociales, organizada de manera conjunta por las Concejalías de Fiestas, Cultura y Servicios Sociales.

El concejal de Fiestas, José María Pertusa, ha subrayado la importancia de esta celebración, que cada año gana en participación y en contenido, destacando la devoción de la localidad hacia el Cristo de las Campanas y recordando que en 2026 se celebrará el centenario de la Hermandad. Pertusa ha explicado que las novenas comienzan el próximo 19 en la Iglesia de San Andrés, dando paso a un amplio programa de actos religiosos y populares que culminarán el domingo 28 con la misa solemne y la tradicional procesión.

Además, se ha presentado la fiesta en la calle Santo Cristo, organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo con la colaboración del Ayuntamiento. Una iniciativa que amplía la celebración y que tendrá lugar el fin de semana previo, con conciertos de No Name el viernes 19, Baqueta el sábado 20 y la participación de grupos locales como Luces de Neón. Una propuesta que, como ha señalado el concejal, "refleja cómo la fiesta del Cristo se va recuperando y creciendo año tras año".

Fiesta del Mayor

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Nuria Follana, ha detallado las actividades dedicadas a los mayores con la segunda Fiesta del Mayor, que tendrá lugar en la plaza San Andrés. El viernes 26 habrá bingo popular con premios, degustación de almojábanas y sidra y baile, mientras que el sábado 27 los asistentes podrán disfrutar del espectáculo Noche de Revista.

Literatura

Desde la Concejalía de Cultura, Lourdes Cañizares ha presentado la IX Feria de Autores y Autoras de la Vega Baja "Villa de Almoradí", que reunirá a más de una treintena de escritores en la plaza de la Constitución la mañana del sábado 27. La edil también ha avanzado la entrega de los premios literarios y de fotografía, que alcanzan su edición número 36 y 32 respectivamente, y la inauguración de la exposición fotográfica Gaster Nomos, de la autora local Carmen Armengol. Además, en el Auditorio Municipal tendrá lugar el concierto Leyendas de Amor, a cargo de la Unión Musical de Almoradí y la Sociedad Unión Musical La Paz de San Juan.

Procesión

El fin de semana grande se cerrará el domingo 28 con la misa solemne y la procesión del Cristo de las Campanas por las calles de la localidad, acompañada de alborada de fuegos artificiales e himno en la Iglesia de San Andrés.