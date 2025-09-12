Cifra histórica en Guardamar: 20.000 empadronados
El municipio alcanza por primera vez este número y llega a una ocupación hotelera de un 87% en agosto
Guardamar del Segura ha logrado una cifra histórica para el municipio. La oficina de atención al ciudadano ha registrado al empadronado número 20.000, alcanzado por primera vez este número, ha celebrado el alcalde de la localidad, José Luis Sáez, en sus redes sociales publicando junto al dato varias imágenes idílicas.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Guardamar del Segura tenía en 2024 una población empadronada de 18.111 habitantes. Hay que tener en cuenta que el número de empadronados puede variar, ya que es un municipio costero que atrae mucho turismo, especialmente en verano, y su población puede aumentar considerablemente durante la temporada estival.
Como muestra, los datos de ocupación hotelera ascendieron durante el pasado mes de agosto hasta el 86,48%, medio punto más que el año pasado.
