La conselleria investiga un presunto taller clandestino y un cementerio de animales en el IES El Palmeral de Orihuela

La Conselleria de Educación, a través de la Inspección Educativa, está investigando si ha existido un taller de coches clandestino y un cementerio de animales en las instalaciones del antiguo IES El Palmeral, reconvertido este nuevo curso en un Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP).

La investigación se ha abierto a raíz de una denuncia de la FAPA Gabriel Miró en la provincia. Su secretaria, Sonia Terrero, también presidenta de COVAPA (Confederación Valenciana de Ampas), ha hecho públicos estos hechos tras denunciarlos administrativamente ante la conselleria. Así, ha afirmado que tienen pruebas de que se ha estado usando el taller destinado al alumnado del grado de FP en Automoción para realizar reparaciones y mantenimiento de vehículos de particulares, incluso en el mes de julio, cuando el centro estaba cerrado. "Antes la excusa era que los alumnos tenían que hacer prácticas, pero cuando no había alumnos en el instituto los coches no paraban de entrar", ha explicado, al tiempo que ha aseverado que esta práctica se ha estado haciendo durante al menos cinco años.

De hecho, ha afirmado que llevan denunciando estos hechos desde que gobernaba el Botànic: "Se lo avisamos al director general de centros, al secretario autonómico y al director territorial, pero todos nos decían que como no teníamos pruebas no podían hacer nada. Hasta que hemos podido conseguir las pruebas y obtener todo lo necesario para poderlo denunciar".

En este sentido, ha manifestado que "no se puede permitir que un centro público de educación se convierta en un centro comercial", al mismo tiempo que ha recordado que "hay talleres legales que pagan sus impuestos".

Instalaciones del taller / Información

También ha asegurado que los animales para el alumnado del grado de FP de Producción Agropecuaria se han estado enterrando en el huerto del patio del instituto cuando han muerto a causa del calor o del abandono que sufren en verano o los fines de semana, mientras el centro educativo ha permanecido cerrado.

"Es vergonzoso", ha insistido, subrayando que si se han producido tantas muertes es porque los animales no estaban en buenas condiciones.

Según ha indicado, los alumnos fueron los primeros que dieron la voz de alarma ante esta situación. Después, los padres se pusieron en contacto con la AMPA, que a su vez puso en conocimiento de la dirección del centro lo que estaba ocurriendo.

"Los olores son fuertes, y hemos dado aviso al Seprona en dos ocasiones porque no queremos que nuestros hijos estén en un centro educativo en esas condiciones", ha lamentado, y espera que con la Ley de Bienestar Animal se tomen medidas.

"Cuando la AMPA denunciaba todas estas cuestiones a través del consejo escolar y en reuniones que se mantenían con el director, la tónica era negarlo todo y decir que eran cosas habituales y normales dentro de un centro educativo", ha insistido Terrero, que espera que ahora con la investigación abierta y el cambio de dirección tras la transformación en CIFP haya sanciones para que "estas cosas no vuelvan a suceder en ningún centro educativo".

Inicio de curso

La Plataforma de afectados por la desaparición del IES EL Palmeral ha denunciado "el caótico inicio de curso en el nuevo CIPFP" que aglutina las distintas especialidades de FP de la ciudad.

Los problemas, según apuntan, afectan tanto a aspectos de admisión, como a la cobertura de puestos docentes y a la dotación de las aulas de los diferentes Ciclos Formativos que han recalado en el centro de El Palmeral. Así, las plazas para los distintos ciclos se adjudicaron, de forma presencial, el mismo miércoles, coincidiendo con el arranque del curso, algo que se ve agravado por la presencia de una única administrativa para gestionar todo el proceso de admisión, cuando al centro, por volumen de alumnado, le corresponden tres. De igual manera, la directiva del centro no ha sido nombrada hasta el 1 de septiembre, por lo que no ha podido organizar con la antelación necesaria los horarios del profesorado de FP, plantilla que todavía está por completar y que ha tenido que asumir tareas de limpieza y organización para poder trasladar su material docente desde los centros de Espeñetas y Gabriel Miró.

Por otro lado, como consecuencia de la creación del CIPFP, los centros de Secundaria de la ciudad están sufriendo una masificación que ya avanzó la plataforma el curso pasado, habiendo tenido que realizar obras en sus instalaciones y elevando las ratios de los grupos, que en algunos casos como el IES Espeñetas, contempla la existencia de grupos de Bachillerato con 40 estudiantes. Por último, la organización del transporte escolar todavía está en el aire, con dudas sobre dónde deben parar los autobuses que transportan a los estudiantes de Secundaria de El Palmeral, que administrativamente dependen ahora del IES Gabriel Miró, y que podrían verse obligados a coger el transporte a varias calles de su centro educativo.