Seis años después de la dana en la Vega Baja: la herida que sigue abierta en la provincia de Alicante

Entre el 11 y el 15 de septiembre de 2019, la Vega Baja dejó de ser la huerta fértil de siempre para convertirse en una inmensa laguna. El cielo descargó con furia y el río Segura, incapaz de contener tanto caudal, rompió defensas y se abrió camino por pueblos enteros. En apenas unas horas, calles, carreteras y viviendas quedaron bajo el agua de una dana que todavía inunda la memoria de los vecinos. En Orihuela se alcanzaron los 521,6 litros por metro cuadrado, un máximo histórico que convirtió la comarca en noticia nacional.

La escena que recorrió España fue la de cientos de coches arrastrados en un concesionario de Orihuela, apilados como si fueran juguetes. Pero hubo muchas otras imágenes que aún hoy permanecen: casas derrumbadas en Redován, familias evacuadas en Almoradí, barrios de Orihuela convertidos en canales, vecinos de Dolores o Daya Vieja aislados sin luz ni agua. La rotura de la mota del Segura en Almoradí, que dejó escapar más de 20 hectómetros cúbicos de agua, y la rambla de Abanilla, que arrasó el polígono Puente Alto y el barrio de El Escorratel, completaron un desastre que anegó más de 550 km² de huerta, en algunas zonas durante meses. La catástrofe fue total.

Cronología de los momentos más duros de la dana en la Vega Baja en 2019 / INFORMACIÓN

El día que todo se paró

Quien estuvo allí lo recuerda como si no hubieran pasado seis años. El sonido del agua entrando en los bajos, el olor a humedad y barro, los rescates improvisados con barcas de vecinos y tractores. El tráfico quedó colapsado, los trenes suspendidos y muchas personas tuvieron que abandonar sus casas con lo puesto. En total, 3.500 personas fueron evacuadas, muchas de ellas mediante espectaculares rescates aéreos en helicóptero.

El sábado 14, el temporal ya se contaba en vidas: seis fallecidos en el conjunto del país, dos de ellos en la provincia de Alicante —en Redován y Orihuela—. La noticia se extendió con la misma rapidez que las aguas, dejando claro que la comarca había vivido uno de los episodios más duros de su historia reciente.

Tony Sevilla

Una comarca que se unió

Frente al caos, también surgieron historias de solidaridad que nadie ha olvidado. Jóvenes que ayudaron a mayores a salir de sus viviendas, vecinos compartiendo generadores, calles enteras limpiando barro hombro con hombro. Incluso voluntarios llegados de otras partes de la provincia se sumaron a la tarea de achicar agua y recuperar lo que se pudiera salvar.

La magnitud del operativo también fue inédita: llegaron a desplegarse 1.100 militares, a los que se unieron bomberos, policías y cientos de voluntarios. Y aunque las pérdidas fueron millonarias —el Consorcio de Compensación de Seguros tuvo que desembolsar 214 millones de euros en indemnizaciones—, la unión espontánea de la comarca permitió resistir los días más duros y dio una lección de fuerza colectiva que todavía hoy se recuerda con orgullo.

Seis años después

El tiempo ha pasado, pero la DANA de 2019 sigue muy presente en la vida diaria de la Vega Baja. Basta con que llueva con fuerza para que muchos vecinos vuelvan a sentir ese nudo en el estómago. No ha hecho falta que transcurra una generación: con solo seis años de distancia, el recuerdo es nítido y pesa más que nunca.

La comarca ha seguido adelante. Las huertas volvieron a dar fruto, los negocios reabrieron y la vida recuperó su ritmo. Pero lo vivido en aquellos días cambió para siempre la relación de la Vega Baja con el río y con el cielo.

Una advertencia de la naturaleza

La dana de 2019 no fue solo una catástrofe, también fue una lección. Recordó que la naturaleza puede cambiarlo todo en cuestión de horas, y que la resiliencia de la gente es tan fuerte como el agua que intentó doblegarla.

Seis años después, la Vega Baja no olvida. El río Segura y el clima siguen marcando el destino de la comarca, y cada septiembre vuelve la misma pregunta: ¿qué pasaría si regresara una riada como aquella? La memoria del agua no se borra, y en la Vega Baja todos lo saben: cuando el Segura habla, la comarca entera escucha.