Los "inmaduros" Carlos Sobera y Lara Dibildos llegan a Torrevieja este domingo
El Teatro Municipal acoge una divertida comedia protagonizada que reflexiona sobre las relaciones y la amistad después de los 50
Inmaduros, una comedia protagonizada por Carlos Sobera y Lara Dibildos, acompañados de un grupo de artistas, se representará este domingo a las 19 horas en el Teatro Municipal de Torrevieja.
La pieza enfrenta a dos amigos de toda la vida, Alfi y Fideo, ante los enredos del amor, la tecnología y la vida después de los 50. Entre carcajadas y situaciones inesperadas, ambos descubrirán que la verdadera fuerza de la amistad y lo femenino han marcado sus vidas más de lo que imaginaban.
Alfi es un publicista separado, con un hijo al que apenas ve, que se refugia en la compañía de su asistente virtual Alexa. Fideo, en cambio, es un psiquiatra tradicional y conservador, casado más de 25 años con su primera novia. Tras su separación, acude a Alfi en busca de consuelo y ambos inician un disparatado plan que los pondrá frente a cuatro mujeres reales y una virtual, cada una con una visión distinta de la vida y del amor.
Inmaduros es una obra divertida y actual que va más allá de la comedia ligera: interpela al espectador sobre las nuevas formas de relacionarnos y sobre lo que significa madurar a partir de los 50. Con un elenco sólido y un texto ágil, combina humor, reflexión y emoción para ofrecer una experiencia teatral cercana y entrañable, donde la risa convive con la ternura.
Flamenco y Sal
Además, este sábado a las 20 horas los Jardines del Auditorio acogen una nueva edición de "Flamenco y Sal", con la cantaora Anabel Castillo, vino al atardecer y la magia del flamenco.
Un escenario único junto a las salinas que da cabida a este formato de flamenco que arranca su segunda temporada en la ciudad. El público disfrutará de la cuidada puesta en escena, una degustación de vino o cava al atardecer y un recorrido por el arte flamenco de la mano de una de las voces más destacadas del panorama actual.
Galardonada en certámenes como Lo Ferro o el Memorial Cante Jondo de Granada, Anabel Castillo ha compartido escenario con figuras como Antonio Canales o Javier Latorre y ha llevado su cante a escenarios internacionales en países como Colombia, Ecuador o Costa Rica. Su voz brillante y llena de matices promete una velada de auténtica emoción y pasión flamenca.
Además de su carrera artística, desarrolla una sólida labor pedagógica como docente de flamenco en el Conservatorio de Córdoba, tras más de una década en el Conservatorio de Almería. Esa doble faceta se traduce en un conocimiento profundo que se refleja en cada actuación, aportando luz, elegancia y hondura al escenario.
El espacio contará con un servicio de barra de bebida y una zona de productos de la tienda especializada Qtalgourmet.
Las entradas para ambos espectáculos están disponibles en la taquilla del Teatro Municipal y en esta web.
