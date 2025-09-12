Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre de 39 años en un accidente de tráfico en Orihuela 

Los bomberos han intentado reanimar al accidentado, sin éxito, tras el siniestro en la CV-872 en La Murada

Bomberos practican al accidentado la reanimación cardiopulmonar

Bomberos practican al accidentado la reanimación cardiopulmonar / Consorcio Provincial de Bomberos

Loreto Mármol

Un hombre de 39 años ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico, en el que solo ha estado implicado su coche, en el kilómetro 3 de la CV-872, en la pedanía de La Murada, en Orihuela.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha recibido el aviso a las 7.50 horas, finalizando su intervención a las 9.01. Ocho efectivos se han desplazado hasta lugar. A su llegado han intentado reanimar al accidentado mediante la maniobra de reanimación cardiopulmonar, sin éxito.

Dotaciones de bomberos y Guardia Civil en el lugar del accidente

Dotaciones de bomberos y Guardia Civil en el lugar del accidente / Consorcio Provincial de Bomberos

El equipo médico de la unidad del SAMU que ha enviado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias solo ha podido confirmar su fallecimiento.

