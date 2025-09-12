Muere un hombre de 39 años en un accidente de tráfico en Orihuela 

Un hombre de 39 años ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico, en el que solo ha estado implicado su coche, en el kilómetro 3 de la CV-872, en la pedanía de La Murada, en Orihuela.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha recibido el aviso a las 7.50 horas, finalizando su intervención a las 9.01. Ocho efectivos se han desplazado hasta lugar. A su llegado han intentado reanimar al accidentado mediante la maniobra de reanimación cardiopulmonar, sin éxito.

Dotaciones de bomberos y Guardia Civil en el lugar del accidente / Consorcio Provincial de Bomberos

El equipo médico de la unidad del SAMU que ha enviado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias solo ha podido confirmar su fallecimiento.