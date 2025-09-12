Muere un hombre de 39 años en un accidente de tráfico en Orihuela
Los bomberos han intentado reanimar al accidentado, sin éxito, tras el siniestro en la CV-872 en La Murada
Un hombre de 39 años ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico, en el que solo ha estado implicado su coche, en el kilómetro 3 de la CV-872, en la pedanía de La Murada, en Orihuela.
El Consorcio Provincial de Bomberos ha recibido el aviso a las 7.50 horas, finalizando su intervención a las 9.01. Ocho efectivos se han desplazado hasta lugar. A su llegado han intentado reanimar al accidentado mediante la maniobra de reanimación cardiopulmonar, sin éxito.
El equipo médico de la unidad del SAMU que ha enviado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias solo ha podido confirmar su fallecimiento.
