Rafal arranca sus fiestas con el espectáculo de Correfocs y el Chupinazo
El municipio celebra sus festejos en honor a la Virgen del Rosario hasta el 9 de octubre
La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Rafal, Esmeralda Hidalgo, ha presentado la programación de actividades organizadas con motivo de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Tal y como ha señalado la edil, "hemos organizado para este año actividades innovadoras y modernas junto a nuestros actos con mayor tradición para que pueda participar toda la ciudadanía".
Este mismo viernes tendrá lugar el tradicional Correfoc a las 23 horas, seguido del Chupinazo en la plaza de España y el festival musical "La Gran Visión Festival".
El sábado se celebrará el pregón de fiestas, a cargo de la comparsa Contrabandistas, y un concierto de la Orquesta Ciudad de Orihuela con el espectáculo "Toda una vida", mientras que el domingo habrá una concentración de coches clásicos de 9.30 a 14 horas.
Pata todos los públicos
Durante las siguientes semanas, la programación incluirá propuestas para todos los públicos: actividades deportivas como la XI Carrera Popular, el campeonato de caliche o el torneo de dominó; actos culturales como el monólogo de El Kalderas, la revista de variedades o el musical tributo a Mr. Hyde; y eventos pensados para jóvenes, como el Latin Fest o fiestas con DJ’s. Tampoco faltarán las Jornadas Interculturales, el homenaje a nuestros mayores y juegos infantiles.
Día grande
En el apartado más tradicional, destacan la recogida y exaltación de cargos festeros, la coronación de damas y reinas, la retreta, el desfile multicolor, la ofrenda floral, el desfile de moros y cristianos y los pasacalles de bandas. El 7 de octubre, día grande de las fiestas, se celebrará la misa y procesión en honor a la Virgen del Rosario, seguidas de un castillo de fuegos artificiales desde el Ayuntamiento.
La concejala ha agradecido la implicación de todos los colectivos y ha animado a la ciudadanía a participar: "Estas fiestas son reflejo del esfuerzo colectivo de un pueblo que celebra sus tradiciones con orgullo y alegría. Queremos que sean unas fiestas participativas, seguras y abiertas a todos, donde cada vecino y vecina encuentre su momento para disfrutar".
