Rally en Torrevieja: dos turistas hacen "explotar" los radares

Un turista sueco hizo saltar el mismo radar durante tres días consecutivos en Torrevieja. La primera vez a 94 kilómetros por hora. Por si fuera poco, reincidió elevando la velocidad a 140 para volver al día siguiente pisando el acelerador a 138.

Fue localizado, investigado y ya ha tenido cita en el juzgado, sin que haya trascendido el lugar donde este visitante convirtió las carreteras de la ciudad salinera en su particular rally.

También ha pasado por el juzgado un turista irlandés, con vehículo de alquiler, que hizo saltar dos radares diferentes el mismo día, el martes de la semana pasada, a 107 y 145 kilómetros por hora.

La legislación señala como delito conducir a una velocidad superior a los 60 kilómetros por hora en vías urbanas. El castigo, según la Dirección General de Tráfico, está estipulado en su artículo 379.1 con entre tres y seis meses de cárcel, multa diaria de 6 a 12 meses en función de la capacidad económica del infractor y la retirada del permiso de conducir por un periodo de uno a cuatro años.

Precisamente, en los registros suelen aparecer como reincidentes las empresas que se dedican al alquiler turístico, figurando como propietarias de los vehículos sancionados.

Los radares fijos en el casco urbano -hay seis- sancionan por sobrepasar los 40 kilómetros por hora, según estipuló la medida municipal para limitar la velocidad.

¿Dónde están los radares?

Los tres primeros se instalaron en septiembre de 2023 en la avenida de Gregorio Marañón en la playa del Acequión, avenida de Desiderio Rodríguez en San Roque y avenida de las Cortes Valencianas.

Torrevieja controla la velocidad de los vehículos dentro de la ciudad con tres nuevos radares fijos / TONY SEVILLA

Solo el primer año de su puesta en marcha detectaron cientos de infracciones, con la imposición de sanciones por parte del Ayuntamiento de Torrevieja que superaba los 80.000 euros.

La mayor parte de los expedientes implicaban una multa de 400 euros con la detracción de cuatro puntos del carné de conducir. También las había de 500 euros, con seis puntos de penalización y de 300 con dos puntos menos. Incluso, en una treinta casos se remitió el expediente a los juzgados porque los infractores triplicaban la velocidad permitida, lo que supone un supuesto delito contra la seguridad vial, circulando a más de 120 por hora por alguno de los tramos de las avenidas con más puntos semafóricos y pasos de peatones.

Este año se han sumado dos más, con una cabina en la avenida de Alfredo Nobel, frente a la residencia de mayores Mar Bella, en el vial que une la playa de Los Locos y la zona de la Torre del Moro, y otra en la avenida de Baleares, a la altura de la zona verde conseller José Ramón García Antón, cerca de las intersecciones con las calles Córcega y Tenerife que conectan con los centros educativos IES Mediterráneo, La Purísima y el colegio público Virgen del Carmen.

Están señalizados tanto con las señales convencionales como con los indicativos pedagógicos -cara feliz si no se supera el límite y triste si se rebasa-, y en la mayor parte de los tramos con los pasos de peatones con indicativos lumínicos sobre la calzada.

La elección de los emplazamientos no es casual por parte de la Policía Local. Durante muchos años han sido las avenidas con mayor incidencia de accidentes graves de la ciudad. Varios de ellos con víctimas mortales, sobre todo peatones y ciclistas.

Estos radares municipales no son los únicos que funcionan en el término municipal. La DGT puso en marcha hace un año un sofisticado dispositivo en la CV-905, entre La Siesta y San Luis, que ha rebajado la velocidad en un tramo de la carretera, la principal de acceso a Torrevieja, y que ya ha impuesto decenas de multas.