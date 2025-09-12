SOS: se rompe la mota del río a la entrada de Orihuela

Orihuela ha reforzado su preparación frente a inundaciones con un simulacro coincidiendo con el sexto aniversario de la dana de 2019, que arrasó la ciudad y toda la comarca. El Ayuntamiento, en el marco de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), ha realizado un ejercicio que ha recreado un episodio de lluvias torrenciales en la Vega Alta del Segura, con aviso rojo en Murcia y aviso naranja en el litoral sur de Alicante. Tras la activación de la alerta hidrológica, el Cecopal ha coordinado la respuesta municipal ante incidencias como cortes eléctricos, arrastres en ramblas, caída de cascotes, rotura de conducciones de agua potable y cortes de carreteras en la CV-91, CV-925 y CV-930.

También se ha contemplado la posible rotura de la mota del río a la entrada de Orihuela, que ha obligado a simular la evacuación preventiva de la población y la apertura de un albergue en el Colegio de Desamparados, donde Cruz Roja y Protección Civil han atendido a una treintena de vecinos. Todo ello desde el punto de vista técnico, en el salón de plenos.

El concejal de Emergencias, Víctor Valverde, ha puesto el foco sobre las infraestructuras que quedan pendientes: "Seguimos dependiendo de unas obras hidráulicas fundamentales, que son competencia del Ministerio para la Transición Ecológica, y que seis años después siguen sin arrancar", en referencia al encauzamiento de la Rambla de Abanilla y el acondicionamiento del río y de varios barrancos que descargan en Orihuela. "Si no se acometen, en un episodio como el de 2019 volveríamos a sufrir las mismas consecuencias e impactos", recalcó. Por eso, insistió en que estas obras son "imprescindibles" no solo para el municipio, sino para toda la Vega Baja.

En el transcurso del acto, se ha informado también sobre el estado actual de los cauces y ramblas, la situación del Hospital Vega Baja y las medidas adoptadas junto con la Concejalía de Medio Ambiente, la CHS, el Juzgado Privativo de Aguas e Hidraqua.

Mejoras

También se han presentado las mejoras impulsadas en el último año, como la instalación de estaciones meteorológicas en colaboración con MeteOrihuela, el proyecto europeo Together con la Universidad de Alicante, la adquisición del edificio de la antigua CAM como sede del Cecopal, un sistema de modelización de escenarios de inundación desarrollado por la ingeniería municipal y el acceso directo al Sistema Automático de Información Hidrológica de la CHS.

Además, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha avanzado que antes de final de año el Ayuntamiento adquirirá por más de 300.000 euros el solar en la CV-930 para la construcción del nuevo Parque de Bomberos, una infraestructura "esencial para reforzar la seguridad en todo el término municipal y mejorar la capacidad de respuesta en caso de emergencia".

La reunión ha contado con el director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, Alberto Martín, y representantes de todos los cuerpos y entidades implicadas en la gestión de emergencias -Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, Hospital Vega Baja, Confederación Hidrográfica del Segura, Hidraqua y el Juzgado de Aguas-, así como con la asistencia del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, que ha destacado que "la seguridad de nuestra Comunitat depende de que todos los engranajes de la Administración estén preparados para responder con solvencia y eficacia ante cualquier desafío".

Planes vivos

En este sentido, ha recordado que "ensayar la operativa municipal incluida en los planes de riesgos es fundamental para reforzar la respuesta ante inundaciones", siendo "una muestra clara de cómo debemos trabajar para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos", ya que "no basta con diseñar planes de protección civil, sino que es imprescindible mantenerlos vivos, actualizados y puestos a prueba en situaciones que permitan comprobar su eficacia".

En este punto se ha referido a la guía de recomendaciones elaborada por la Conselleria de Emergencias y que se ha remitido a los municipios, cuyo objetivo es establecer una serie de criterios que sirvan de base para la adopción de las medidas de prevención necesarias en situaciones de preemergencia por alerta ante fenómenos meteorológicos adversos.

El responsable de Emergencias ha incidido además en que Orihuela es un municipio con riesgo alto de inundaciones, por lo que su apuesta por este tipo de ensayos es un "ejemplo a seguir". En esta línea, Vegara ha concluido que "este simulacro nos recuerda que la prevención salva vidas, porque no hay mejor manera de enfrentarse a estos episodios que estando preparados".