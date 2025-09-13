Bienvenido Mr. Chupinaso majaero: Dolores está de fiesta

Tras una exitosa edición de su Feria de Ganado, Dolores se prepara ahora para sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Dolores. Por delante restan once días que llegan llenos de actividades, actuaciones musicales y eventos tanto festivos como religiosos que se desarrollarán hasta el día 23 con la Subida de la Virgen. En estas fiestas, tan esperadas por los vecinos se involucra todo el municipio, el propio Ayuntamiento, Asociaciones del municipio, Peñas Festeras…, según han explicado el alcalde, Joaquín Hernándezm y las concejalas Carmen Gil y Rita Flores, que han desgranado la programación.

El chupinaso majaero, que se celebra hoy, es el primero de los actos, y contará con cañón de espuma, agua a tutiplén, charangas, tobogán acuático, pantallas gigantes y una performance sorpresa.

Cartel del chupinaso / Información

Además de las actuaciones musicales, uno de los momentos más esperados de la jornada será cuando se resuelva el desenlace del remake de la cinta de José Luis García Berlanga con el que el municipio ha estado promocionando el acto. En palabras del alcalde, se ha pretendido hacer una parodia de la película Bienvenido Mr. Marshall en clave de humor para "hacer un llamamiento a visitarnos". Una pista: en el film Mr. Marshall pasa de largo y no visita el municipio protagonista que se había preparado para ello.

Actuaciones musicales / Información

En este particular Bienvenido Mr. Chupinaso han participado tanto el alcalde como los concejales y también instituciones del municipio, asociaciones y ciudadanos en general, bajo la dirección de Gustavo Rodríguez Cano.

Es ya tradición que la localidad promueva el evento con un divertido vídeo en redes sociales. El año pasado, la inspiración fue la película Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda.

Días grandes para la patrona

La semana continúa el jueves 18, que será un día muy especial para los escolares, con el desfile de cabezudos junto a Reinas, Damas y Comisión de Fiestas que visitarán colegios y asociaciones, acompañados de charanga.

Por la noche, llegará uno de los momentos más creativos: el Concurso de Calles Engalanadas, en el que los vecinos decoran con esmero sus calles para optar a premios en metálico y productos locales.

Concurso de calles engalanadas / Información

El viernes 19 se entregarán los galardones de este concurso, y a las 21 horas se celebrará la solemne Ofrenda Floral a la Virgen de los Dolores, que cada año reúne a cientos de devotos del municipio y alrededores.

El desfile multicolor

El sábado 20 se vivirá uno de los actos más vistosos de las fiestas: el Desfile Multicolor, en el que participan vecinos, peñas, comparsas y asociaciones locales. Cuenta con concurso y premios para los disfraces y carrozas más originales. La jornada arrancará con la Fiesta Infantil en la plaza del Ayuntamiento y terminará con música en directo y fiesta en barracas y cuartelillos hasta altas horas de la madrugada.

Desfile multicolor / Información

Religión, tradición y pólvora

El domingo 21 será el gran día religioso con la solemne procesión de la Virgen de los Dolores, tras la misa cantada de las 19 horas. La patrona recorrerá las calles en un ambiente de fervor y recogimiento que culminará con una alborada pirotécnica. La jornada se completa con una espectacular mascletà a mediodía y un concierto tributo a Camilo Sesto en la plaza Cardenal Belluga.

El lunes 22 será un día de convivencia vecinal en el Polideportivo Municipal, donde se celebrará el Concurso de Paellas y actividades para toda la familia, incluidos juegos de agua para los más pequeños y un partido de fútbol de solteros contra casados.

Concurso de paellas / Información

La noche estará dedicada a la música con un concierto de la Sociedad Unión Musical de Dolores, seguido de una gran chocolatada y una estruendosa traca final.

Las fiestas concluirán el martes 23 con la Subida de la Virgen, que marcará el cierre oficial de once días intensos de devoción, cultura y diversión.

Impacto social y económico

Las fiestas patronales de Dolores no solo representan el mayor evento social del municipio, sino que también son un motor económico para comercios, bares y restaurantes. La alta participación de vecinos y visitantes convierte estas celebraciones en un reclamo turístico que atrae cada año a más público de toda la comarca de la Vega Baja.

Con una mezcla equilibrada de tradición, religión y diversión, vuelven a consolidarse como una cita imprescindible en el calendario festivo de la provincia. Entre espuma, procesiones, desfiles, mascletás y paellas, Dolores demostrará una vez más por qué sus fiestas son un referente en la comarca.