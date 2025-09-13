Torrevieja acoge la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza y de la Paz con una procesión extraordinaria

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Triunfante y Nuestra Señora de la Esperanza y de la Paz y la Semana Santa torrevejense vive este sábado 13 de septiembre el "gran acontecimiento" de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza, que se producirá a las 19:30 horas con la celebración de una solemne misa en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Será presidida por el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla Aguirre, junto con el párroco y vicario episcopal Aurelio Ferrándiz García. El obispo le impondrá a la Virgen la nueva corona que ha sido realizada por los talleres de Paula Orfebres de Lucena (Córdoba).

Los hermanos de esta Cofradía, fundada en 1985, y feligreses seguidores de esta advocación llevan meses preparando los actos en torno a la imagen de inspiración andaluza y una de las más populares de la Semana Santa de Torrevieja.

Procesión extraordinaria

Tras la misa se realizará una procesión extraordinaria con la imagen de la Virgen de la Esperanza y de la Paz coronada, a la que, según los organizadores, acompañarán varios cientos de alumbrantes y la Banda Municipal de Música de Olula del Río (Almería) con más de 110 componentes, al son de las marchas de palio.

La procesión recorrerá la plaza de Oriente y las calles Zoa, Caballero de Rodas hasta la parroquia de la Inmaculada, para llegar a la plaza de la Constitución y "saludar a la ciudad por medio de su edificio consistorial".

Después seguirá por las calles Ramón Gallud, Concepción, paseo Vista Alegre, Chapaprieta, Ramón Gallud, Heraclio, Torrevejenses Ausentes, Zoa y Plaza de Oriente.

Estas últimas calles están desde el pasado miércoles "profusamente engalanadas con banderolas" y más de seis mil flores de papel.

Imagen de la Virgen de la Esperanza y de la Paz de Torrevieja / INFORMACIÓN

Colaboraciones

También con la colaboración de la Hermandad del Santísimo de la Parroquia de la Inmaculada y vecinos, así como de la Compañía de las Salinas de Torrevieja, se han instalado dos grandes alfombras de sal tanto en la calle Concepción como en la calle Heraclio, al llegar de regreso de nuevo al Barrio de La Punta.

Desde el miércoles se ha celebrado en el templo parroquial del Sagrado Corazón, un solemne triduo, con el paso y la virgen en el altar mayor. Predicado por el párroco, Aurelio Ferrándiz ha contado con las donaciones hacia la Virgen de la Real Asociación Hijos de la Inmaculada, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la Última y Sagrada Cena y María Santísima de la Victoria, la de Nuestra Señora de La Piedad, Santísimo Cristo de la Flagelación y María Santísima de la Estrella y Nuestro Padre Jesús Cautivo - Nazareno y también de la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, madrina de la coronación.

También los cuatro últimos presidentes de la cofradía, Miguel Ángel Torres Mazón, Juan José Ruiz Vidal, Encarna Mañogil Giménez y la actual, Ana Isabel Ferrándiz Chazarra, le entregaron un broche de oro con la inscripción "Espes Nostra".

Vía Lucis

Entre los muchos preparativos para la histórica coronación se realizó un Vía Lucis en el que La Esperanza salió a las calles, para recorrer la Plaza de Oriente, por última vez antes de ser coronada. El trayecto lo hizo sobre el trono del Sagrado Corazón de Jesús, patrono del Barrio de La Punta.