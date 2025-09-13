TORREVIEJA
Torrevieja acoge la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza y de la Paz con una procesión extraordinaria
El obispo Munilla preside este sábado la misa en el templo del Sagrado Corazón a las 19.30 tras meses de preparativos por parte de la Cofradía
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Triunfante y Nuestra Señora de la Esperanza y de la Paz y la Semana Santa torrevejense vive este sábado 13 de septiembre el "gran acontecimiento" de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza, que se producirá a las 19:30 horas con la celebración de una solemne misa en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Será presidida por el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla Aguirre, junto con el párroco y vicario episcopal Aurelio Ferrándiz García. El obispo le impondrá a la Virgen la nueva corona que ha sido realizada por los talleres de Paula Orfebres de Lucena (Córdoba).
Los hermanos de esta Cofradía, fundada en 1985, y feligreses seguidores de esta advocación llevan meses preparando los actos en torno a la imagen de inspiración andaluza y una de las más populares de la Semana Santa de Torrevieja.
Procesión extraordinaria
Tras la misa se realizará una procesión extraordinaria con la imagen de la Virgen de la Esperanza y de la Paz coronada, a la que, según los organizadores, acompañarán varios cientos de alumbrantes y la Banda Municipal de Música de Olula del Río (Almería) con más de 110 componentes, al son de las marchas de palio.
La procesión recorrerá la plaza de Oriente y las calles Zoa, Caballero de Rodas hasta la parroquia de la Inmaculada, para llegar a la plaza de la Constitución y "saludar a la ciudad por medio de su edificio consistorial".
Después seguirá por las calles Ramón Gallud, Concepción, paseo Vista Alegre, Chapaprieta, Ramón Gallud, Heraclio, Torrevejenses Ausentes, Zoa y Plaza de Oriente.
Estas últimas calles están desde el pasado miércoles "profusamente engalanadas con banderolas" y más de seis mil flores de papel.
Colaboraciones
También con la colaboración de la Hermandad del Santísimo de la Parroquia de la Inmaculada y vecinos, así como de la Compañía de las Salinas de Torrevieja, se han instalado dos grandes alfombras de sal tanto en la calle Concepción como en la calle Heraclio, al llegar de regreso de nuevo al Barrio de La Punta.
Desde el miércoles se ha celebrado en el templo parroquial del Sagrado Corazón, un solemne triduo, con el paso y la virgen en el altar mayor. Predicado por el párroco, Aurelio Ferrándiz ha contado con las donaciones hacia la Virgen de la Real Asociación Hijos de la Inmaculada, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la Última y Sagrada Cena y María Santísima de la Victoria, la de Nuestra Señora de La Piedad, Santísimo Cristo de la Flagelación y María Santísima de la Estrella y Nuestro Padre Jesús Cautivo - Nazareno y también de la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, madrina de la coronación.
También los cuatro últimos presidentes de la cofradía, Miguel Ángel Torres Mazón, Juan José Ruiz Vidal, Encarna Mañogil Giménez y la actual, Ana Isabel Ferrándiz Chazarra, le entregaron un broche de oro con la inscripción "Espes Nostra".
Vía Lucis
Entre los muchos preparativos para la histórica coronación se realizó un Vía Lucis en el que La Esperanza salió a las calles, para recorrer la Plaza de Oriente, por última vez antes de ser coronada. El trayecto lo hizo sobre el trono del Sagrado Corazón de Jesús, patrono del Barrio de La Punta.
El banco de la Esperanza en la plaza de Oriente
Tras la coronación canónica de Nuestra Señora de la Esperanza y de la Paz, a cargo del obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, y en el inicio de la procesión extraordinaria que partirá desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, se "presentará un nuevo banco conmemorativo de este acontecimiento social y religioso que va a vivir la ciudad".
El llamado "Banco de la Esperanza" ha sido promovido a petición de la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza por el Ayuntamiento de Torrevieja, a través de su Concejalía de Parques y Jardines.
"Este banco recordará con el paso del tiempo esta importante efeméride con un claro simbolismo a los 40 años de devoción a la Virgen de la Esperanza que se han vivido hasta ahora en Torrevieja y que culminan con esta coronación", según un comunicado del Ayuntamiento.
El momento de la presentación será una vez haya salido del templo la imagen de la Virgen de la Esperanza Coronada, aproximándose el paso al lugar donde ha sido ubicado el banco que será descubierto por el alcalde, Eduardo Dolón, y la presidenta de la Cofradía de la Esperanza, Ana Isabel Ferrándiz.
El "Banco de la Esperanza", ha sido diseñado "como una alianza" por Emilia Aliaga y Pepe Miralles, tal y como se han expresado ambos autores.
La edil de Parques y Jardines, Concha Sala, que ha coordinado las labores de instalación ha señalado que "será un hito con el que se recordará la coronación de La Esperanza y un nuevo punto de identidad en la Plaza de Oriente".
En el centro del banco y de forma interna se ha introducido una "cápsula del tiempo" que contiene elementos que testificarán en un futuro el momento el que este banco se realizó.
Entre los objetos que se han colocado figuran monedas de curso legal, el croquis del diseño del banco, la última edición de la revista de la Semana Santa de Torrevieja, el decreto de la coronación firmado por el Obispo, los carteles y estampas de la coronación o el ejemplar correspondiente del Semanario Vista Alegre, entre otros.
Durante más de una semana una cuadrilla de operarios de Actúa, la empresa adjudicataria de la conservación municipal de Parques y Jardines han estado trabajando en la construcción del banco, que ocupa parte de uno de los escasos parterres de césped que queda libre de terrazas en la zona de fachada de la iglesia.
La información municipal no indica el coste que supone una obra que algunos vecinos habían identificado erróneamente con la ubicación de más arbolado.
En los últimos meses al menos otros dos bancos instalados a través de la subvención de fondos europeos para crear el centro comercial abierto "La Sal" han sido retirados porque impedían la ocupación de más superficie de sillas y mesas de la hostelería de la zona, entre ellos uno ubicado junto a la nueva pista deportiva que permitía la recarga de móviles con energía solar.[object Object]
