El archivo fotográfico de Juan Fenoll se marcha de Orihuela a Alicante

¿Qué pasa con los fondos que atesoraba el edificio de la antigua CAM tras la reciente compra del inmueble por parte del Ayuntamiento? Hay quien se pregunta en Orihuela si tras el desembolso de 2 millones de euros se ha tratado de negociar que su patrimonio se quede en la ciudad, como el archivo fotográfico de Juan Fenoll, el Belén de Sánchez Lozano, la copia del Velázquez que hizo Ferrández -entre otros cuadros- y todo lo relacionado con la antigua Caja de Monserrate.

El archivo fotográfico de Juan Fenoll fue adquirido por la Obra Social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que realizó una exposición de su obra cuando este fotógrafo, paisano y amigo de Miguel Hernández, murió en 2001, bajo el título "Orihuela desde la Cámara".

Ahora, la Fundación Mediterráneo ha trasladado estos fondos a Alicante para inventariarlos, catalogarlos y restaurarlos, aunque, según fuentes municipales, se ha comprometido a que una vez hecho esto volverían a Orihuela mediante una cesión de uso o comodato.

Fenoll fue durante años corresponsal gráfico de la prensa provincial, en publicaciones como Hoja del Lunes, INFORMACIÓN y La Verdad de Murcia. Trabajó también para TVE. Su trabajo recoge gran parte de la historia gráfica de Orihuela, desde finales de los años 50 hasta la década de los 80.

Antigua Caja de Monserrate

Sí que se han cedido los fondos, que también albergaba el inmueble, de la Fundación Patronato García Rogel, que era de la fundación que tenía la antigua Caja de Montserrate y que luego pasó a la CAM. Se trata de abundante documentación y bibliografía que hay que catalogar e inventariar, una labor que tiene que realizar el propio Ayuntamiento al haberse producido su cesión.

En función del resultado del trabajo que acometerán los archiveros municipales, estos documentos se ubicarán en la biblioteca pública o bien en el propio edificio o en alguna otra dependencia municipal.

En cuanto a las obras de arte que había en el inmueble, fundamentalmente cuadros y esculturas, la Fundación Mediterráneo va a firmar una cesión de uso o comodato con el Ayuntamiento para que permanezcan en el mismo lugar que ocupaban hasta ahora.

Pérdidas

Se trata de que la ciudad no pierda este patrimonio, una vez que ya ha pasado a propiedad pública este emblemático edificio situado en la calle Loaces -junto al Puente Nuevo- que se inauguró en 1986 y que tiene un característico reloj en la azotea que es un elemento más del paisaje de Orihuela.

Y que ni ocurra lo que ha sucedido en otras ocasiones con elementos patrimoniales que nunca debieron salir de la ciudad, como las puertas del órgano de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina. Unas piezas de 1734, que representan en madera policromada una escena religiosa, que se encuentran en Alicante desde 1969, cuando el sacerdote que dirigía la parroquia decidió venderlas a un anticuario. Dos de ellas acabaron en el castillo alicantino de Santa Bárbara y las otras dos en otro lugar que se desconoce.

En 2016 se inició un movimiento para recuperarlas. El alcalde Pepe Vegara también lo tiene en su agenda: "Son parte del patrimonio sentimental y artístico de Orihuela, y estamos decididos a que vuelvan a su sitio", dijo a este periódico en una entrevista en el ecuador del mandato.

Por su parte, la Diputación afirmó que estaba estudiando la forma jurídica más adecuada para devolver las obras de la exposición A Miguel Hernández 50x50, que la ciudad cedió de forma temporal hace más de 30 años. Lo aseguró días después de que la oposición al bipartito oriolano registrara una moción conjunta, haciéndose eco de una petición de la plataforma "Tu pueblo y el mío" y la propia Fundación Cultural Miguel Hernández. Hace un año ya, y no han vuelto.

Exposición "A Miguel Hernández 50x50" en 2017 / Información

Algo más lejos, a Cataluña, fue a parar el Llibre dels Repartiments, el único testimonio que existe sobre el reparto de tierras de la ciudad y de la Vega Baja tras la reconquista cristiana en 1243 -y, por tanto, una de las fuentes documentales más importantes para el estudio de la Orihuela del siglo XIII e inicios del siglo XIV-. Fue robado del Archivo Municipal a principios del siglo XX y vendido ilícitamente. El Ayuntamiento ha comprometido recursos jurídicos y políticos para que vuelva a casa como una exigencia de justicia histórica. Una tarea a la que se ha unido la Generalitat Valenciana.

Facsímil del "Llibre dels Repartiments" que editó la Concejalía de Cultura en 2012 / Información

Juristes Valencians también pidió al Gobierno murciano que devuelva el libro La Almunia, una recopilación de diferentes privilegios que tenía la ciudad de Orihuela entre los siglos XIII y XVII, de época foral de la antigua Oriola, entonces capital de gobernación del Reino de Valencia, que desapareció del archivo en el XVIII.

Detalle del libro "La Almunia" / Información

Una compra, la del edificio, que el PP persiguió desde 2021, con varias propuestas infructuosas en el pleno al contar con el rechazo de su entonces socio de gobierno, Ciudadanos. No pocos intentos en todo este tiempo con un precio de salida de 3 millones que al final han acabado siendo 2. Para algunos, un "regalo" a la Fundación que bien merece que se incluyan los fondos que atesora.