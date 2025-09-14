Dolores prepara sus Fiestas Patronales 2025: todos los detalles de una programación para todos los públicos

Dolores ya cuenta los días para volver a vestirse de gala. Tras una exitosa edición de FEGADO, Feria de Ganado de Dolores, que se celebró la primera semana de agosto, el municipio de la Vega Baja se prepara ahora para el inicio de las Fiestas Patronales en honor a su patrona la Virgen de los Dolores.

Unos festejos que llegan llenos de actividades, actuaciones musicales y eventos tanto festivos como religiosos que se desarrollarán hasta el día 23 de septiembre con la Subida de la Virgen. En estas fiestas, tan esperadas por los vecinos se involucra todo el municipio, el propio Ayuntamiento, Asociaciones del municipio, Peñas Festeras…

El Chupinaso Majaero, que se celebró este sábado frente al Ayuntamiento, fue de nuevo el punto de partida de los días grandes.

Días grandes para la patrona

La semana continúa el jueves 18 de septiembre será un día muy especial para los escolares, con el desfile de cabezudos junto a Reinas, Damas y Comisión de Fiestas que visitarán colegios y asociaciones, acompañados de charanga.

Por la noche, llegará uno de los momentos más creativos: el Concurso de Calles Engalanadas, en el que los vecinos decoran con esmero sus calles para optar a premios en metálico y productos locales.

El viernes 19 se entregarán los galardones de este concurso y, a las 21:00 horas, se celebrará la solemne Ofrenda Floral a la Virgen de los Dolores, que cada año reúne a cientos de devotos del municipio y alrededores.

El desfile multicolor y la gran fiesta del sábado

El sábado 20 de septiembre se vivirá uno de los actos más vistosos de las fiestas: el DesfileMulticolor, en el que participan vecinos, peñas, comparsas y asociaciones locales.

El desfile cuenta con concurso y premios para los disfraces y carrozas más originales. La jornada arrancará con la Fiesta Infantil en la Plaza del Ayuntamiento y terminará con música en directo y fiesta en barracas y cuartelillos hasta altas horas de la madrugada.

Religión, tradición y pólvora

El domingo 21 de septiembre será el gran día religioso con la Solemne Procesión de la Virgen de los Dolores, tras la misa cantada de las 19:00 horas. La patrona recorrerá las calles en un ambiente de fervor y recogimiento que culminará con una alboradapirotécnica. La jornada se completa con una espectacular mascletà a mediodía y un concierto tributo a Camilo Sesto en la Plaza Cardenal Belluga.

El lunes 22 de septiembre será un día de convivencia vecinal en el Polideportivo Municipal, donde se celebrará el Concurso de Paellas y actividades para toda la familia, incluidos juegos de agua para los más pequeños.

La noche estará dedicada a la música con un concierto de la Sociedad Unión Musical de Dolores, seguido de una granchocolatada y una estruendosa traca final.

Las fiestas concluirán el martes 23 de septiembre con la Subida de la Virgen, que marcará el cierre oficial de once días intensos de devoción, cultura y diversión.

Fiestas con impacto social y económico

Las Fiestas Patronales de Dolores no solo representan el mayor evento social del municipio, sino que también son un motor económico para comercios, bares y restaurantes. La alta participación de vecinos y visitantes convierte estas celebraciones en un reclamo turístico que atrae cada año a más público de toda la comarca de la Vega Baja.

Reinas y damas 2025. / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento, junto a las Peñas Festeras, asociaciones locales, comercios y colectivos ciudadanos, ha trabajado durante meses para ofrecer una programación variada y pensada para todos los públicos: desde niños hasta mayores, desde los más devotos hasta quienes buscan música y ambiente festivo.

Una cita imprescindible en la Vega Baja

Con una mezcla equilibrada de tradición, religión y diversión, las Fiestas Patronales de Dolores 2025 vuelven a consolidarse como una cita imprescindible en el calendario festivo de la provincia de Alicante. Entre espuma, procesiones, desfiles, mascletás y paellas, Dolores demostrará una vez más por qué sus fiestas son un referente en la comarca.

El 23 de septiembre, cuando la Virgen regrese a su altar tras la procesión de subida, el municipio cerrará unas celebraciones que, un año más, prometen quedar en la memoria de todos los que las vivan.

PROGRAMA DE ACTOS

LUNES 15 DE SEPTIEMBRE

20:00h. Misa de las calles “La Virgen más cerca”

MARTES 16 DE SEPTIEMBRE

20:00h. Misa de las calles “La Virgen más cerca”

MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE

20:00h. Misa de las calles “La Virgen más cerca”

JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE

11:00h. Desfile de cabezudos junto con las Reinas y Damas, Comisión de Fiestas acompañados de una charanga, visitarán los centros escolares de la localidad. Organizado por la Peña M’Elnabo y la colaboración del Ayuntamiento de Dolores

20:00h. Misa de las Calles “La Virgen más cerca”

21:00h. Ofrenda al Cardenal Belluga, a cargo de la Comparsa Cristiana “La Guardia del Cardenal”

22:30h. Concurso de calles engalanadas

23:00h. Apertura de barracas, cuartelillos y fiesta en la calle

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE

11:00h. Desfile de Cabezudos junto con las Reinas y Damas, comisión de fiestas, acompañados de una charanga, visitarán los centros escolares de la localidad y el mercadillo semanal. Organizado por Peña M’Elnabo y la colaboración del Ayuntamiento de Dolores.

12:30h. Entrega de los premios del concurso de Calles Engalanadas a las calles participantes

20:00h. Santa Misa

21:00h. Tradicional y solemne salve y Ofrenda Floral de todos los dolorenses y devotos de pueblos vecinos de la Santísima Virgen de los Dolores

23:00h. Fiesta en barracas y cuartelillos

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

08:00h. Volteo de Campanas

11:30h. Fiesta Infantil

20:00h. Santa Misa

20:30h. Grandioso desfile multicolor

A continuación, música en directo, en la Plaza Cardenal Belluga

Y durante toda la noche hasta que el cuerpo aguante con Fiesta, Música y Baile en barracas y cuartelillos

Habrá instalado un PUNTO VIOLETA en la Avenida Alcalde José Rodríguez

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE

08:00h. Volteo de campanas

10:30h. Santa Misa

13:00h. Pasacalles por el municipio con charanga y cohetería

A continuación, Espectacular mascletà

Lugar: Avenida Alcalde José Rodríguez

19:00h. Solemne Misa Cantada

Al terminar la misa: Solemne y Fervorosa Procesión con la imagen de la Santísima Virgen de los Dolores portada a hombros por el itinerario tradicional.

A continuación, magnífica alborada pirotécnica. Como colofón a esta manifestación de fe religiosa se procederá al canto de una Salve.

23:00h. Música en directo: Grupo Homenaje a Camilo Sesto, en la Plaza Cardenal Belluga

LUNES 22 DE SEPTIEMBRE

10:30h. Santa Misa de acción de gracias en sufragio de los fieles difuntos

12:00h. Volteo de campañas y disparos de cohetería

14:00h. Como cada año en el polideportivo podremos disfrutar de un Día de Convivencia

15:00h. Concurso de Paellas de Dolores

Lugar: Polideportivo Municipal

18:00h. Partido de Solteros contra Casados

Inscripciones: Más información en las Redes Sociales del Ayuntamiento de Dolores

21:30h. Concierto de nuestra Sociedad Unión Musical de Dolores

Lugar: Plaza Cardenal Belluga

Después del concierto…

Gran Chocolatada, con la colaboración de la Asociación Amas de Casa de Dolores

Estruendosa Traca

Lugar: Plaza Cardenal Belluga

MARTES 23 DE SEPTIEMBRE

20:00h. Santa Misa

Reparto de flores de la Virgen para los enfermos e impedidos

A continuación, subida de la Virgen