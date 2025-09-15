Uno de los rincones más "instagrameables" de Alicante está en la Vega Baja
Lo especial del entorno está en el color y la luz que ofrecen a los visitantes momentos inolvidables
Capturar la imagen perfecta, ya seas aficionado o fotógrafo "pro" adicto a la naturaleza, está a tiro de piedra si vives en la provincia de Alicante. Para los amantes del postureo en Instagram, las facilidades son las mismas: con un viaje para ver esta puesta de sol inolvidable en la Vega Baja turistas, influencers y fotógrafos inmortalizan atardeceres inolvidables. Así lo ha retratado Eliseo Montesinos en un vídeo compartido por la cuenta de divulgación MeteOrihuela.
El secreto está en el agua
El Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja se ha convertido en punto de encuentro para amantes del senderismo y también de la fotografía. Y lo especial está en su singular coloración que, junto a la luz, ofrecen un paisaje casi irreal a los moradores que tienen la suerte de observar una puesta de sol en el entorno. El secreto de está coloración esta en la alta concentración de sales y microorganismos que hacen de las Lagunas un sitio único. La presencia de un alga microscópica llamada Dunaliella salina junto a unas bacterias halófilas llamadas Halobacterium dan como resultado los pigmentos rojizos que intensifican el color gracias a la alta concentración salina.
Las Salinas de Santa Pola
Los cielos naranjas y lilas se funden con el agua, creando una postal perfecta que no solo se puede observar en este entorno: debido a las mismas condiciones, el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola y el entorno del Tamarit ofrecen estampas únicas cada vez más reconocidas y visitadas.
En el caso del Parque Natural santapolero, además de los tonos rosados, los contrastes blancos de la sal y los verdes de la vegetación crean paisajes sorprendentes. Aquí también intervienen los mismos microorganismos que en Torrevieja y el juego de luz sobre los cristales de sal asegura un rato para el recuerdo.
