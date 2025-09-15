El Consell promete más recursos en Sanidad para paliar el aumento "intenso" de población en Torrevieja

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha comprometido este lunes a seguir buscando "soluciones estables" al "crecimiento demográfico intenso" de Torrevieja y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, incrementando los recursos, tanto de infraestructuras como de personal, con "estudio, planificación y rigor", según aseguró tras una reunión de trabajo con el alcalde la ciudad, Eduardo Dolón.

Dejando las concreciones para una próxima visita, matizó que habrá más ampliaciones en el hospital y en el centro de salud de La Loma, recordando que en el centro hospitalario se han invertido ya 5 millones de euros en mejoras y para ampliar las instalaciones.

En este punto, avanzó que el nuevo edificio de consultas externas se llamará Manuel García Gea, que daba nombre al centro antes de que se produjera la reversión.

También se refirió al incremento de personal: "Desde que este hospital lo nombramos de difícil cobertura con el decreto de 2024 para fidelizar el talento, se han contratado a 60 facultativos". Sobre este tema, el conseller volvió a incidir en que una de sus primeras y mayores reivindicaciones es el aumento de sanitarios. "He solicitado en reiteradas ocasiones ante el Ministerio de Sanidad la necesidad de que flexibilicen los criterios de las unidades docentes para la capacitación y especialización de más residentes. Mi compromiso está ahí, la Comunitat Valenciana formará a un 15% más de residentes si se flexibilizan las unidades docentes", añadió.

Con todo, el gerente del departamento, José Cano, incidió en que, "como en casi toda la sanidad pública, faltan dermatólogos". También "tenemos ahora un déficit en Urología", añadió, al mismo tiempo que subrayó que "en el resto de las especialidades prácticamente hemos crecido en todas, pasando de dos a tres neurólogos y de uno a seis digestivos".

Acuerdo laboral

Gómez presidió en el Hospital Universitario de Torrevieja la firma del nuevo acuerdo de condiciones para el personal laboral subrogado, que ha sido fruto del diálogo entre la conselleria y las organizaciones sindicales, para establecer un marco que supone mejoras, que se suman a las ya acordadas en 2024. Se trata de personal subrogado de la concesionaria de Ribera, que gestionó el área hasta noviembre de 2021, y que desde entonces ha estado intentando negociar su equiparación con el personal estatutario.

Entre las mejoras destaca la reducción de jornada anual para los turnos de mañana, tarde y noche, con compensaciones específicas por el periodo de transición.

Además, se refleja un incremento de las horas de formación voluntaria, que pasan de 20 a 28 horas anuales, reconocidas como tiempo efectivo de trabajo, así como mejoras retributivas en conceptos como guardias presenciales, nocturnidad, festividad y turnicidad, con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero.

Este acuerdo se enmarca en el proceso iniciado por el Decreto 164/2021, que estableció la subrogación del personal tras la extinción del contrato de gestión del servicio público por concesión. "Una reversión caótica que se realizó deprisa, sin planificación, en la que primó la ideología y que nosotros estamos subsanando para equiparar las condiciones laborales de los trabajadores y homogeneizar todos los regímenes jurídicos del personal", ha incidido el conseller.

En este sentido, Marciano Gómez recordó que en mayo de 2023 los anteriores responsables de la Conselleria de Sanidad y los representantes de los trabajadores pactaron un conjunto de medidas de aplicación entre 2023 y 2028. Sin embargo, aquel acuerdo quedó en un mero gesto, ha subrayado, ya que no se ejecutó su posterior tramitación formal y carecía del informe preceptivo de la conselleria competente en materia de Hacienda. "Pese a ello, consideramos oportuno formalizar un acuerdo cumplimentando esta vez todos los requisitos formales para su validez y así lo estamos cumpliendo".

"La firma de hoy -por este lunes- simboliza el compromiso institucional con la estabilidad laboral, la equidad retributiva y la mejora continua de las condiciones de trabajo, además de una garantía de calidad asistencial para la ciudadanía de Torrevieja y su área de salud", concluyó el conseller.