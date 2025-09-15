Medio centenar de vecinos pide a la empresa que espere para ejecutar los derribos de las casas de Babilonia en Guardamar

Ha llegado el día previsto para que comience el derribo de las casas de la playa Babilonia en Guardamar del Segura. De momento, la pala para realizar las demoliciones no va a llegar. Lo que se está haciendo este lunes es marcar los postes eléctricos y de telefonía para retirar el cableado, unos trabajos que está realizando la empresa Cauce, cuyos servicios han contratado 60 vecinos.

Con todo, la mercantil ha recibido en las últimas horas una avalancha de solicitudes de paralización. En concreto, 50 afectados, según la mercantil, le han pedido con un escrito que espere, con la esperanza de que prospere la petición de suspensión cautelar de la Generalitat ante el Ministerio para la Transición Ecológica, que de momento no ha respondido.

El Ayuntamiento, por su parte, ha otorgado a la empresa los permisos necesarios para el corte de calle durante tres meses y la licencia de obra para ejecutar los derribos de unas concesiones que llevan siete años caducadas.

Empiezan los trabajos previos a los derribos de las casas de Babilonia en Guardamar / Áxel Álvarez

Según fuentes de la empresa, un notario ha acudido este lunes para hacer un acta que certifique que la mercantil se ha personado dando cumplimiento al contrato que ha firmado con los vecinos que registraron en el Consistorio guardamarenco la solicitud de autorización del proyecto para llevar a cabo las demoliciones desde mediados de septiembre, cumpliendo con la sentencia del Tribunal Supremo y asumiendo los gastos del proyecto para evitar que lo haga Costas de forma subsidiaria; es decir, realizando la Administración los derribos para luego pasar la factura a los concesionarios, algo que les podría salir más caro.

Antes de que ocurra lo mismo que sucedió con los míticos establecimientos Jaime y Miramar, queda por delante un trabajo previo, además de retirar el cableado de las fachadas, habrá que vallar, quitar el fibrocemento, etc.

Suspensión cautelar

Mientras, los vecinos siguen expectantes, insistiendo que el procedimiento es ilegal hasta que no se resuelva el expediente en conselleria. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, acordó suspender cautelarmente toda intervención que pueda poner en peligro los posibles valores patrimoniales existentes en el núcleo de viviendas de la playa de Babilonia.

La Ley de Costas de la Comunidad Valenciana, que está en vigor desde el pasado 15 de junio, establece un régimen especial para los núcleos costeros tradicionales, calificándolos como elementos identitarios y muy asociados a la fachada marítima tradicional de la región.

La declaración de “núcleo urbano con valor etnológico”, última esperanza para las viviendas de Babilonia /

Según el Consell, su desaparición supondría "un perjuicio irreparable" para el patrimonio de la localidad debido al valor etnológico de este enclave. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio también ha remitido al ministerio unas alegaciones para frenar la demolición, incidiendo en que no se le ha dado traslado de la resolución administrativa que lo ampara, además de que no se ha resuelto la suspensión cautelar solicitada por los afectados, aunque sí se admitió a trámite.

El pleno de la Diputación de Alicante también aprobó la semana pasada una moción que pide la suspensión de los derribos, mientras que Asaja pidió la demolición del espigón por el riesgo de inundaciones, alertando de que la errónea ubicación de la estructura genera un efecto "tapón" con los sedimentos del río Segura, en la línea de lo que han venido defendiendo los vecinos.