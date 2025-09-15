Orihuela debe al consorcio de las basuras casi 600.000 euros

El tesorero del Consorcio Vega Baja Sostenible, que se encarga de la gestión de las basuras de la comarca, ha enviado al Ayuntamiento de Orihuela un escrito en el que le da un plazo, hasta el próximo día 30, para que la Administración local abone los 591.000 euros que a fecha de hoy le adeuda, ya que de no cumplirse el pago, la institución iniciará un procedimiento de apremio para saldar la deuda, lo que sumaría a este importe un 20% del montante y los intereses de demora, según ha desvelado este lunes el PSOE, que ha tenido acceso al documento.

En concreto, la cifra responde a la primera y segunda aportación de 2024, cuyo plazo venció en marzo y agosto de ese año, así como al tratamiento de residuos de la regularización de 2023 y el cuarto trimestre de 2024 (con un vencimiento en marzo y noviembre del ejercicio anterior, respectivamente).

El escrito subraya que el perjuicio económico que puede suponer para el Ayuntamiento, ya que por imperativo legal las deudas una vez apremiadas tendrán un incremento considerable como consecuencia del recargo y los intereses. Además, advierte de que una vez iniciado el procedimiento ejecutivo, no se podrá legalmente retrotraer actuaciones.

La normativa obliga a los entes locales consorciados deberán consignar en sus presupuestos las cantidades necesarias para atender en los sucesivos ejercicios económicos las obligaciones derivadas de los compromisos contraídos con los consorcios de residuos a la que pertenezcan.

Sin olvidar que las aportaciones de las administraciones locales a los consorcios de residuos tienen la consideración de pagos obligatorios y preferentes, que deberán realizarse en la forma y plazos que se determinen en los acuerdos adoptados por las juntas generales de los consorcios.

Explicaciones

Así, el grupo socialista ha instado a la concejala de RSU, Rocío Ortuño, a que explique el motivo de este retraso en el abono de las cuotas que corresponden al Consistorio como miembro del consorcio. Los socialistas han manifestado que no es lógico que teniendo un presupuesto aprobado y con partidas para poder hacer frente a este tipo de gastos, aún no se haya realizado.

Por ello, se han preguntado qué problema ha surgido para que la edil no haya dado las órdenes de pago de las aportaciones: "¿A quién va a responsabilizar ahora?". En este sentido, la formación ha recordado que no es la primera vez que el grupo municipal ha pedido a Ortuño información relativa al coste o deuda que se pudiese tener con esta entidad, pero "nunca se nos dio la información, y ya estaba el consorcio exigiendo el pago del primer trimestre de 2024". Ahora, han insistido las mismas fuentes, "un año y medio más tarde ya tenemos claro que no estaban pagando, y lo que es más grave: no lo han hecho teniendo presupuesto y siendo conocedores de la deuda".

"Es indignante que este gobierno agote de esta forma los plazos legales sin pagar hasta que tenga que ser el consorcio quien además le indique que esto genera un perjuicio económico para los intereses del Ayuntamiento", han lamentado desde el PSOE, que espera que "este escrito esté en el primer puesto de problemas de la edil" para que "se abone la deuda antes de que el consorcio cumpla su amenaza y la dejación y falta de trabajo de este gobierno nos genere más coste".

Al día

Fuentes municipales señalan a este periódico que "Orihuela está al día con el consorcio" si no se tienen en cuenta las actualizaciones. En este sentido, apuntan que de esos casi 600.000 euros, más de 400.000 son de una regularización de 2023, un año en el que precisamente "el PSOE gobernó hasta junio, y que no se abonó". A todo ello se suma, recuerdan las mismas fuentes, "la deuda millonaria que dejaron [en el mandato de PSOE y Ciudadanos] y que este equipo de gobierno ha saldado". En marzo de ese mismo año, antes de que asumieran el poder PP y Vox, el consorcio remitió un escrito similar al de ahora en el que se reclamaban 2,3 millones.

Sin planta de residuos

Sin entrar en la batalla política, fuentes del consorcio manifiestan que estas regularizaciones, en este caso de más de 400.000 euros, que por otro lado se realizan en todos los ayuntamientos de la Vega Baja, responden a que la comarca carece de una planta de residuos propia. La institución realiza un presupuesto en base a los datos del año anterior, pero a finales del ejercicio se actualiza porque el desajuste entre el gasto previsto y el real se produce sobre todo por el coste del transporte y tratamiento de los residuos, dependiendo de a qué planta decide enviarlos la Generalitat, algo que varía en función de las necesidades y la logística.