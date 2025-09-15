La Policía Local de Torrevieja hace balance del verano: un 75% más de intervenciones

La Policía Local de Torrevieja ha hecho balance del verano. Entre el 1 de junio y el 31 de agosto, realizó un total de 14.802 servicios, lo que supone un incremento del 75% con respecto al año pasado, una cifra que el Ayuntamiento explica en parte por el refuerzo con 41 efectivos, lo que ha permitido cubrir más zonas de la ciudad y mejorar la atención a los ciudadanos. Entre las novedades de este verano, destaca la puesta en marcha de la patrulla escolar, que ha reforzado la seguridad en entornos educativos.

En materia de tráfico, se registraron 468 accidentes, con una única víctima mortal, un dato que refleja la efectividad de las acciones preventivas y la vigilancia constante de la Policía Local. Además, se interpusieron 63 denuncias por delitos contra la seguridad vial, como consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad o negativa a realizar pruebas.

En el ámbito penal, se elaboraron 50 atestados con 43 detenidos por delitos de robo, violencia de género o resistencia a la autoridad, destacando la rápida actuación policial en todos los casos. La Policía Local también intervino en el control del comercio ambulante, decomisando 128 bultos. Gracias a la mayor presencia policial, subraya el comunicado, los paseos de la ciudad se han visto más libres de manteros y actividades irregulares.

Asimismo, se tramitaron 420 denuncias de Jefatura Provincial de Tráfico y 137 denuncias por incumplimiento de ordenanzas municipales, relacionadas con consumo de alcohol en la vía pública, protección animal, faltas de respeto a agentes o daños a bienes públicos.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Federico Alarcón, acompañado por el Intendente jefe de la Policía Local de Torrevieja, Óscar Cartón, el coordinador de Seguridad y Emergencias, Adrián Ballester, y el director general de la Policía, Alejandro Morer, han presentado este balance, destacando el compromiso de continuar trabajando para mantener y mejorar la seguridad en la ciudad.