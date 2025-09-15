Últimos detalles de Tardeada: dos días de música indie, gastronomía y diversión en Orihuela

La cuenta atrás ha comenzado. Tardeada, el primer festival indie de Orihuela, ya prepara su escenario para recibir a miles de asistentes los días 19 y 20 de septiembre en el Recinto de Los Huertos. El montaje está en marcha y la ciudad ya empieza a sentir el ambiente festivo y el impacto económico de esta primera edición, que promete ser inolvidable.

El festival abrirá sus puertas este viernes a las 18.30 horas con una jornada hasta las 00.30. Habrá un espectáculo infantil a las 19.15 horas, así como actividades para los más pequeños como colchonetas. Después, le tocará el turno a dos grandes actuaciones protagonizadas por los grupos locales La Hornet, a las 20.30, y Partiendo la Pana, a las 22.30.

Ya el sábado la apertura será a partir de las 16.30 hasta las 4.30 con un cartel encabezado por Efecto Pasillo, La Habitación Roja, Marlena, Shinova, Dorian, Varry Brava y Despistaos, que actuarán en dos escenarios.

Cartel de las actuaciones / Información

Además de la música, el festival contará con una variada oferta gastronómica gracias a una zona destinada a las foodtrucks. Allí los asistentes podrán disfrutar de diferentes bocados gracias a Popolo, Manneken, Sra. Burger, Hot Dogs, La Gloria y Selecta Wraps & Pokes, que serán los encargados de completar la experiencia festivalera con propuestas para todos los gustos.

Con esta primera edición, Tardeada convierte a Orihuela en epicentro de la música indie en la Vega Baja, reforzando la proyección cultural de la ciudad y ofreciendo un plan único para cerrar el verano con amigos, buena comida y las mejores canciones en directo.

Las entradas están a la venta en este enlace.