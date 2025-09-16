Orihuela se asegura seguir teniendo examen teórico de conducir

Hasta la fecha, los exámenes teóricos de conducción en Orihuela se venían realizando en un espacio privado dentro del término municipal. El Ayuntamiento y la Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante han firmado un convenio de colaboración que permitirá la implantación en el municipio de un aula informatizada. El acuerdo ha sido rubricado por el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y el jefe provincial de Tráfico de Alicante, Antonio Jesús Fornes Méndez, con el objetivo de acercar este servicio a la ciudadanía y garantizar que las pruebas de control de conocimientos para la obtención de los permisos de conducir se realicen en igualdad de condiciones que en el resto de las sedes de la Dirección General de Tráfico.

Así, el Consistorio, una vez revisada y homologada por los técnicos de la Dirección General de Tráfico, asume la puesta en marcha de un aula oficial en el edificio de la antigua CAM -que el bipartito adquirió a la Fundación Mediterráneo por 2 millones de euros- para convertirse en la nueva sede permanente de los exámenes informatizados.

Según lo establecido en el convenio, el Ayuntamiento se compromete a acondicionar un espacio adecuado con todos los requisitos técnicos, de accesibilidad y seguridad, dotándolo de equipos informáticos, conexión a la red y mobiliario adaptado y asumiendo los gastos derivados de la adecuación, mantenimiento y gestión del aula.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico garantizará la celebración en Orihuela de al menos una convocatoria mensual de exámenes teóricos, ampliable en función de la demanda. También aportará el soporte técnico y el asesoramiento necesario para el correcto desarrollo de las pruebas.

El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, y contempla la creación de una comisión mixta de seguimiento para coordinar la ejecución y resolver posibles incidencias.

Con esta iniciativa, asegura la Administración local, Orihuela se convierte en uno de los municipios de la provincia en disponer de un aula informatizada vinculada a la Dirección General de Tráfico, reforzando así el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los servicios y la seguridad vial.